華碩ROG擴展電競影響力 官方吉祥物變身可動公仔
PC品牌大廠華碩（2357）持續擴大電競影響力，近期旗下ROG玩家共和國將「第一號官方吉祥物」ROG OMNI變身可動公仔，從ROG SAGA未來世界躍入現實，為玩家開啟一場信仰級的潮玩體驗。
華碩表示，這款10公分收藏級公仔，不只是遊戲象徵，更是一種無懼態度的具象化。黑紅經典OG版與煥彩白兩種鮮明風格，分別展現暗黑、大膽、戰鬥感十足的ROG能量與俐落、前衛的未來實驗室美學。兩款公仔皆具可動關節與高質感塗裝，搭配多種專屬配件，讓玩家能隨心所欲打造專屬造型，無論街頭、桌面或收藏櫃，都是目光焦點。
華碩指出，紅黑經典OG版附有可拆式面罩、奈米扳手、紅色噴霧罐與街頭滑板，完美呼應街頭戰鬥風格；煥彩白版本則隨附同色系面罩、迷你ROG Ally電競掌機、工具箱與塗鴉滑板，細節誠意滿載。每一組件都可穿戴或手持，輕鬆切換不同擺姿與個性表現，讓信仰不只是展示，更能玩出態度。
ROG玩家共和國自2017年起，跨足數位內容產製，打造獨特的ROG SAGA賽博龐克世界觀，融合AI、未來科技與無懼精神。OMNI作為七位主角之一，是一款戰術輔助AI。其高運算核心蘊藏黑科技能量，兼具叛逆與討喜特質，成為ROG粉絲心中的代表角色。無論在台北國際電玩展或德國科隆Gamescom，每次登場都引發現場話題。
