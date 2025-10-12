工研院扮推手 助AI應用落地

人工智慧的發展正在改變世界，也悄悄改變我們的日常。從手機上的語音助理，到工廠的智慧製程，AI已經無所不在。但如果說過去的AI多停留在雲端或少數高科技巨擘的應用，如今在政府推動「AI百工百業」政策下，它正一步步走進台灣各行各業，影響製造、能源、醫療甚至文化體驗。

在這場產業變革中，工研院扮演著推手角色。作為台灣產業升級的技術引擎，工研院近年不僅專注於演算法的突破，更強調將硬體基礎與應用場景結合，讓AI真正落地。策略上，是以核心技術為基底，再透過跨域整合推動產業應用。

算力是AI落地的基石。工研院研發的MOSAIC 3D AI晶片，以異質整合架構將記憶體與運算模組緊密堆疊，有效突破傳統晶片在「速度」與「能耗」之間難以兼得的瓶頸。MOSAIC體積小、效能強，更能在降低能耗的狀況下仍可維持高速運算。這意味著AI不再依賴大型伺服器，在工廠、醫院或邊緣設備中就能即時運算，同時展現「台灣半導體×AI」的全新優勢。

具有AI聽力的「耳朵」也能協助產線提升良率。例如，工研院的AI音頻非破壞檢測技術，能透過聲音辨識產品內部瑕疵，例如粉末冶金製品內部裂縫，而不需破壞產品進行檢查。傳統檢測耗時費工，如今AI能即時介入，協助製造業提前發現問題。對出口導向的台灣產業而言，這不僅能降低檢測時間與耗材損失，更替「MIT」產品品質掛上國際保證。

AI的「耳朵」也能守護日常生活。地下水管破裂往往要等路面隆起或民眾報修才被注意，修復代價龐大。工研院的智慧管網洩漏聽診系統，利用感測器搭配AI演算法，即時偵測並定位管線滲漏，讓維修單位提前採取行動。這不僅節省公共支出，更保護有限的水資源，展現AI在公共建設中的價值。

醫療照護是最需要AI投入的場域之一。隨著台灣快速邁入高齡化，醫護人力不足的問題日益嚴峻。工研院研發的MedBobi 2.0醫護聲易通，結合AI語音辨識與需求解析，能依不同臨床場域提供即時支援。無論門診病歷生成、住院病房的照護紀錄，或急診檢傷分類，AI都能自動串接醫院系統，顯著減輕醫護人員負擔。對病患而言，這代表醫護能有更多時間專注於臨床照護，帶來更即時、更安全的醫療體驗。

工研院的「AI藝廊─風格特化行銷影音生成優化技術」，讓靜態的國寶畫作「動」起來，透過AI動態生成與8K超擬真顯示技術，觀眾能以全新的方式體驗藝術。這不只是展覽形式的革新，更展現文化再詮釋的契機。當觀眾因為互動體驗走進博物館，AI從工程走向創意，成為連結科技與文化的新橋梁。

從MOSAIC晶片的硬體基礎，到音頻檢測的品質把關，再到智慧管網的公共防護、醫療聲控助理的貼心服務，以及藝廊互動體驗的文化創新，可以看見工研院的AI技術正以不同面貌深入社會。它不只是演算法的堆疊，而是能看得見、聽得見、用得上的創新。

AI百工百業，不只是口號，對台灣而言，是一條讓科技實力與產業升級並行的道路。工研院以跨域整合的角色，將AI落實到各種真實場景，不僅回應產業痛點，也為社會創造新價值。展望未來，當半導體優勢與AI應用更加緊密結合，台灣有機會在全球AI發展舞台上，從承接者躍升為領航者，而工研院的努力，正是這場變局中不可或缺的驅動引擎。