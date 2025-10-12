無人載具發展 三方向衝刺

AI發展一日千里，激發各產業的應用浪潮，包含醫療、製造業、物流、農業等領域，進而衍生機器人、無人機等不同型態的AI無人載具，相關市場需求持續向上。

工研院日前舉辦第14屆院士會議，面對AI無人載具產業，院士們建議台灣應「聚焦領域及技術」、「布局生態系方向」，以及「發展基礎建設」，像是藉由聚焦具發展基礎的無人載具公司，鎖定製造、照護等領域跨國合作、跨域橫向整合產業。同時建立國家級計畫，制訂國家級標準，並且全力發展AI無人載具的人才、教育與基礎建設，藉此助攻台灣AI無人載具生態系成長，並強化國際市場定位，才能帶動產業轉型升級。

面對AI及相關應用浪潮，政府持續積極因應，行政院會8月甫通過「人工智慧基本法」草案，將函請立法院審議，藉由鼓勵技術創新及與國際接軌兩大主軸，盼打造台灣成為AI人工智慧島。賴清德總統9月進一步宣示，因應未來人工智慧時代，要積極推動「AI新十大建設」，將投入千億元預算引導企業加碼投資台灣，其中就鎖定要擴大AI的智慧應用。

工研院院士會議今年也鎖定「布局台灣AI無人載具生態系」的主題，探討台灣在全球AI無人載具的定位，以及加速產業化、支持生態系的方法。

工研院院士提出三點建議：第一、推動AI無人載具應聚焦的領域、關鍵技術與系統。台灣擅長於系統整合與場域應用的能力，建議由工研院進行全球市場調查，針對無人機、服務型機器人、水下載具等，並延伸至智慧製造、醫療照護、巡檢等領域應用，建議由工研院橫向主導整合，投入材料、設備及跨領域的介接。另也聚焦在具發展基礎的無人載具公司，研議結合全球資源、跨國合作，以加速發展。

第二、布局台灣AI無人載具創新生態系統的策略方向。發展AI無人載具應建立跨部會的國家級計畫，例如以十年為期，規劃短中長期發展藍圖，並制訂AI、通訊等國家級標準。院士們認為，AI生態系發展關鍵在於導入AI代理人，讓農場、醫院或工廠的運作更智慧化。

台灣傳統的強項在供應鏈，建議台灣可延伸至系統整合與規格制定，透過國家主權基金，投資或收購國外公司，帶動國內產業發展。同時，由工研院擔任領頭羊的整合角色，橫向串聯各部會與產業，協助台灣產業快速導入AI無人載具。

第三、發展AI無人載具的人才、教育與基礎建設。由於AI及產業的發展需要多元化人才，院士們建議加強全齡教育與訓練，並應用AI強化相關技術人才的培育，達到賦能與人才效率提升。同時，評估產業與AI發展所需的算力，與提供長期穩定多元韌性的電力，並再檢視國內再生能源的策略是否需要調整，以及如何利用智慧微電網結合感測器，提高能源使用效率。

規劃國家級計畫時，建議初期需兼顧可快速應用於商業製造、帶來即時效益項目，以及自主推理、著重與世界先進國家競爭，應用於自駕車與智慧機械等先進項目。由於AI可加速材料的研發進程，院士也提醒，台灣應積極推動AI與材料科學結合，讓創新材料成為勝出無人載具市場的關鍵。

建構生態系方面，院士們建議，須從任務需求出發，建立資料空間與數位分身，完善功能安全與資安框架，並提供中小企業快速導入機制。台灣醫療業市場與需求大，有機會作為AI無人載具的市場切入點之一，而台灣新創力量需要天使資金導引，也需要資本市場鼓勵機制，以及工研院帶頭協助。

另外，建議工研院成立專責團隊，協助隱形冠軍轉型，並由工研院帶頭串聯大學與企業，建立AI資料庫與研發平台，推動AI無人載具落地並走向國際。