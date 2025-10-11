台積電法說會16日登場 2奈米進展營收目標成5大焦點

晶圓代工廠台積電預計10月16日召開線上法說會，由於台積電9日公布9月營收表現亮眼，預期投資人聚焦法說會5大面向，包括是否調高今年美元營收成長目標、2奈米等先進製程技術發展、全球投資進程與關稅政策影響、英特爾（Intel）是否洽談合作事宜，以及輝達超微與OpenAI強強聯手的後續觀察。

台積電9日公布自結9月營收為新台幣3309.8億元，月減1.4%、年增31.4%，為單月營收歷史第3高水準；第3季營收9899.18億元，創下單季營收歷史新高，季增6.01%，因新台幣匯率較預期佳，第3季新台幣營收優於預估的9222億至9570億元水準。

法人表示，下週法說會將有5大議題面向。首先為營收成長目標，市場關注台積電今年全年美元營收成長目標是維持30%，或有上修機會。

第2面向為台積電2奈米先進晶圓製程量產進展。市場預期，台積電2奈米最快第4季放量，主要客戶包括蘋果、高通、輝達、超微、聯發科等，人工智慧應用ASIC晶片可能加碼，台積電2奈米產能需求將爆發。

台積電積極在台、美布建2奈米晶圓廠產能，除了台灣2奈米產線主要在新竹寶山和高雄之外，美國亞利桑那第3座晶圓廠未來也將採用2奈米和A16製程技術；台積電預期，2奈米及更先進製程產能，將會有約30%來自亞利桑那州晶圓廠。

關稅與全球投資進程則是投資人關心的第3面向，台積電對於晶片關稅及台美晶片製造五五分的看法，是法說會重點之一。

此外，繼美國政府、軟銀（SoftBank）及輝達（NVIDIA）陸續投資入股英特爾（Intel）後，市場關注英特爾是否與台積電聯繫合作事宜，台積電如何因應，為法說會關心面向4。

值得注意的是，近日AI重磅新聞不少，OpenAI與多家晶片大廠結盟，包括與輝達戰略合作砸1000億美元打造超級AI運算中心、以及超微（AMD）宣布與OpenAI達成人工智慧（AI）晶片長期供應協議，在AI巨頭強強聯手環境之下，台積電如何看待AI浪潮以及展望業績，預期是投資人於法說會關心重點之一。