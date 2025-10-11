緯穎接單能見度看到2027 法人估今年 EPS上看252.8元

快訊

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

緯穎（6669）目前在手人工智慧（AI伺服器訂單能見度滿到需持續蓋工廠，包括台美兩地在內廠房仍不夠用，需要繼續尋址並找出備案，且訂單能見度看到2027年，主要客戶都在加碼投資AI基礎設施，產業前景樂觀。

緯穎AI訂單延續至明年，甚至後年也不錯，今年以ASIC伺服器成長較大，明年逐步看到GPU伺服器的貢獻。

法人機構表示，緯穎雖未提供具體財測指引，但仍正向於AI伺服器營收趨勢。公司管理層表示，今年第3季表現超出預期，年成長兩倍以上，預期營收季增16%、年增162%。

同時公司也對2026年相當樂觀。目前預期緯穎現階段仍以AWS為AI伺服器營收主要客戶，而YTL的GB200AI伺服器貢獻仍相對有限。

緯穎第4季將新增GB200 AI伺服器新客戶Oracle，初期供應L10，Oracle的新增訂單預期將推升2026年營收。此外，2026年AWS的氣冷與液冷解決方案需求維持正向，緯穎將持續為L11主要組裝廠，據了解其產能規畫將由今年上半年每月2,000櫃升至第4季每月4,000櫃、明年下半年進一步至每月7,000~8,000櫃。

加上出貨Oracle（預計2026年總GB200∕300 AI伺服器需求量達1萬櫃以上），預期緯穎2026年營收將成長25%。儘管今年第4季至2026年GB200∕300 AI伺服器營收占比提升將稀釋毛利率，但ASIC AI伺服器營收持續強勁，可望抵銷部分影響。

為滿足客戶的強勁需求和訂單，緯穎於台灣、墨西哥、馬來西亞和美國分散生產基地，以提升競爭力與生產彈性，預估今年每股獲利（EPS）達252.8元、年增100%，2026年EPS達290.3元、年增15%。

伺服器 AI 緯穎

