快訊

60歲男狂吃腰果和健康餐「一周要求嘿咻3次」拚生娃 42歲妻快崩潰

如何一秒認出台灣人？百貨小編舉2經典實例 網爆共鳴：就是我

輝達案為何走到如此地步？李同榮：四方都犯了關鍵錯誤

英特爾先進封裝實力再邁步 爭取客戶青睞

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
英特爾規畫伺服器處理器Clearwater Forest，將首度導入新一代Foveros Direct 3D先進封裝技術。照片/鐘惠玲攝影
英特爾規畫伺服器處理器Clearwater Forest，將首度導入新一代Foveros Direct 3D先進封裝技術。照片/鐘惠玲攝影

在小晶片與異質晶片整合的發展趨勢下，先進封裝在半導體供應鏈中扮演的角色日益吃重。除了進攻晶圓代工市場，英特爾在先進封裝布局方面也不停歇，應用其新一代Foveros Direct 3D先進封裝技術的自家產品，預期將於明年實現，未來還有機會爭取更多外部訂單。

根據英特爾規畫，以Intel 18A製程生產的伺服器處理器Clearwater Forest，將首度導入其新一代Foveros Direct 3D先進封裝技術。

英特爾晶圓技術與製造部封裝及測試執行副總裁Navid Shahriari近日於該公司的ITT（Intel Tech Tour）活動中表示，其擴展了提供先進封裝的能力，以實現客戶在多個國家所需要的異質整合服務。而客戶的反應也使該公司感到滿意，相信自身擁有具競爭力的技術，可以在美國與其他地區大規模提供相關服務。英特爾的先進封裝發展藍圖，可使AI經濟相關技術得以實現。

英特爾在今年中時，曾揭露先進封裝技術發展藍圖，規畫新增的技術，在嵌入式多晶片互連橋接（EMIB）2.5D先進封裝方面，除了EMIB-M版本，還會提供EMIB-T版本，滿足未來高頻寬記憶體的需求。

在Foveros先進封裝方面，共有Foveros 2.5D與3D先進封裝屬堆疊技術，其中除了Foveros-S，還會有Foveros-R與Foveros-B版本，為客戶帶來更有效率的選擇。而Foveros Direct 3D技術進一步完全採用混合鍵合技術，可達成微米級間距、超高頻寬及低功耗互連。

英特爾 晶片 晶圓代工

延伸閱讀

英特爾新製程 晶圓代工利器18A良率超預期

英特爾相近於2奈米的Intel 18A年底於美量產 台積電加大赴美壓力仍在

英特爾最強CPU催動換機潮 外界預期規格大升級 台鏈有望受惠

英特爾新伺服器產品 同步上秀

相關新聞

英特爾18A 製程良率報喜 更有底氣爭美國製造與晶圓代工商機

市場過去對於英特爾18A製程的良率有諸多揣測，惟該公司近期透露該製程的良率，已經達到與其過去15年的技術相當或更佳的水準...

美製2奈米新里程碑！英特爾18A製程量產 台積赴美壓力未減

晶片大廠英特爾執行長陳立武宣布，代號為「Panther Lake」的新一代處理器已成功開發，預計今年稍晚開始出貨。Pan...

英特爾新製程 晶圓代工利器18A良率超預期

英特爾正式推出以最先進18A製程生產的新一代Core Ultra處理器（代號Panther Lake），產品良率超乎市場...

微軟建超級運算叢集 鴻海受惠

微軟雲端服務事業Azure宣布，推出全球第一個採用輝達（NVIDIA）GB300 NVL72打造的超級運算叢集（clus...

賴總統首談「台灣之盾」 知情人士：國防預算也帶動軍工產業

今天是中華民國114年國慶日，賴清德總統發表雙十談話，內容聚焦於強化國防實力。賴總統提及，將透過新的國防預算，達成三大目...

輝達攜馬斯克攻AI 黃仁勳證實將入股xAI

輝達執行長黃仁勳證實，繼投資OpenAI千億美元之後，將入股特斯拉執行長馬斯克旗下AI新創xAI。業界看好，AI教父黃仁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。