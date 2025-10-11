英特爾18A 製程良率報喜 更有底氣爭美國製造與晶圓代工商機

市場過去對於英特爾18A製程的良率有諸多揣測，惟該公司近期透露該製程的良率，已經達到與其過去15年的技術相當或更佳的水準，這超乎一般預期。外界解讀，雖然目前18A製程主要是供英特爾產品自用，但這仍代表其先進製程技術已有成功突破，將更有底氣在未來與台積電（2330）、三星業者等搶奪晶圓代工市場版圖，有希望爭取更多美國製造商機。

先前有外電報導，英特爾18A製程良率可能欠佳，不過該公司近日在美國亞利桑那州舉辦ITT（Intel Tech Tour）活動，該公司副總裁暨先進技術計畫與服務總監Chris Auth在會中強調，18A製程的良率已達到與英特爾過去15年的技術相當或更佳的水準。

在上述Chris Auth的發言公開後，業界人士認為，18A製程良率應當已達一定水準，否則難以達成接下來首款利用該製程的AI PC處理器Panther Lake，規畫要於今年稍晚開始出貨給客戶的目標。

英特爾已公布，採用18A製程生產的產品包括AI PC處理器Panther Lake，以及伺服器處理器Clearwater Forest，後者將於2026年上半年推出，兩者都會在該公司亞歷桑那州新廠Fab 52生產。這也意味著，該公司已將先進製程的布局大步推進，從技術層次來看，更有實力搶占美國製造商機。

目前美國先進製程代工的焦點，大多放在全球晶圓代工龍頭台積電。不過美國政府顯然很在意本土的晶片製造量能，而與台積電美國廠相較，英特爾的美國血統自然更為純正，如果18A製程練兵順利，且後續還要發展更先進的14A製程，有機會繼續增加在美國本土提供先進製造的技術實力，並提升外部客戶對其代工服務的信心度。