微軟建超級運算叢集 鴻海受惠

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

微軟雲端服務事業Azure宣布，推出全球第一個採用輝達（NVIDIA）GB300 NVL72打造的超級運算叢集（cluster），專為OpenAI最複雜的推論模型功能而設計，將在全球的資料中心部署數十萬個GPU。法人表示，微軟GB300主力供應商鴻海（2317）受惠最大。

微軟超級運算叢集，主要是組合多台GB300以提高運算效能，包含4,608個輝達Blackwell Ultra GPU，位於64個機櫃的GB300 NVL72液冷機櫃系統，各機櫃之間採用輝達高速互聯技術，象徵AI進入超級運算時代。

微軟表示，此次部署不僅是硬體革新，也涵蓋從液冷、供電到軟體全面重構， 隨著Azure計劃部署數十萬個Blackwell Ultra GPU，將為OpenAI等客戶帶來更多突破性創新。

業內人士指出，鴻海生產輝達GB300伺服器機櫃，從9月開始放量，可望逐步貢獻本季業績。

微軟 輝達 GPU

