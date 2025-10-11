英特爾新製程 晶圓代工利器18A良率超預期

英特爾正式推出以最先進18A製程生產的新一代Core Ultra處理器（代號Panther Lake），產品良率超乎市場預期。市場解讀，英特爾推出18A製程有兩大戰略效應：相當於台積電2奈米技術的產品搶先量產，是英特爾與「美國製造2奈米」里程碑；未來與台積電、三星爭取晶圓代工版圖時，有機會獲得更多美國客戶青睞。

市場人士指出，美國政府在意本土晶片製造量能，與台積電美國廠相較，英特爾具備「美國血統」先天優勢，英特爾18A製程練兵有成，不會缺席更先進的14A製程。

市場一直有英特爾18A製程良率欠佳的傳言，英特爾近日在美國亞利桑那州舉辦ITT（Intel Tech Tour）活動，志在打破傳言。英特爾副總裁暨先進技術計畫與服務總監Chris Auth強調，18A製程的良率可與公司過去15年的技術相當，甚至更佳。

業界人士認為，18A製程良率應當已達一定水準，否則難以達成預計今年底出貨AI PC處理器Panther Lake給客戶的目標。

在過去大多數時間面對代工事業虧損、新技術良率不佳等負面訊息後，英特爾有必須在業界重振名聲的壓力。在全球半導體產業重組狀況下，業界認為，美國政府積極扶助英特爾，期待在先進製程具備更高自主能力，英特爾也必須當仁不讓。相對來看，台積電即使在美國亞利桑那新廠的產能已被大客戶包滿，仍要因應美國政府要求，積極提升產能與技術層級，更要關注客戶轉單往英特爾的潛在影響。