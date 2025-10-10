Google 再砸100億元 緯創有望受惠

快訊

經濟日報／ 記者秦鈺翔/台北即時報導

9日北美CSP巨頭Google再度出手，宣布要在印度投資100億美元，用來興建一個總容量達1 GW的大型資料中心群及其附屬電力基礎設施，同時市場傳言，訂單將會落在Dell身上，法人認為，做為Dell唯一的L10供應商的緯創（3231）明年GB300出貨量將會接近翻倍，成長幅度驚人。

法人表示，緯創明年L10相關業務將有機會翻倍成長，UBB則預計持穩，緯穎（6669）則有機會成長三成。此外，在下一世代的VR系列產品，緯創仍是Bianca產品的唯二供應商之一，整體業務展望皆正向。

而今日微軟也發布了最新預測，認為算力缺口將會持續到明年，且不僅僅是GPU，連帶以CPU為主的傳統雲端服務中心也受到擠壓，或許將會全面引爆伺服器及網通產業的供需失衡，這對於代工產業來說或許又是下一春。

緯創 雲端服務 Dell

