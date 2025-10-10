榮惠：短期庫存調整出貨動能放緩 聚焦 AI 伺服器

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

PCB設計廠榮惠-KY（6924）董事長劉世璘指出，終端客戶近期持續進行庫存調整與供應鏈策略重整，導致短期出貨動能放緩，亦為近月營收與去年同期相比減少之主因，公司將持續關注客戶需求變化，並保持靈活調配的供應策略。

榮惠-KY日前公告，2025年9月合併營收新台幣1.21億元，較去年同期1.54億元衰退21.38%，累計前9個月營收12.667億元，則較去年同期12.924億元小幅衰退1.99%，董事長劉世璘指出，營收表現仍受客戶供應鏈調整影響，整體趨勢並無顯著變化。

若從功能性貨幣(美元)角度來看，榮惠-KY 9月合併營收為400萬美元，較去年同期481.4萬美元衰退16.91%，累計前9個月營收4,056.4萬美元，仍較去年同期4,034.6萬美元小幅成長0.54%。

展望未來，榮惠-KY指出，將持續優化產品組合，聚焦AI伺服器、車用電子與高階消費性電子等利基應用市場，以分散單一市場波動風險，公司也積極規劃於墨西哥設立銷售據點，以貼近北美客戶，深化與全球品牌客戶合作關係，推動營運結構穩健發展。

賴總統首談「台灣之盾」 知情人士：國防預算也帶動軍工產業

今天是中華民國114年國慶日，賴清德總統發表雙十談話，內容聚焦於強化國防實力。賴總統提及，將透過新的國防預算，達成三大目...

輝達拚 AI 工廠經濟效益 提供15倍投資報酬率

晶片大廠輝達於10日宣布，該公司Blackwell平台在全新InferenceMAX基準測試中樹立新標竿，為實現AI工廠...

英特爾相近於2奈米的Intel 18A年底於美量產 台積電加大赴美壓力仍在

英特爾正式揭示新一代Core Ultra處理器（代號Panther Lake）架構，為首款採用Intel 18A製程的處...

英特爾最強CPU催動換機潮 外界預期規格大升級 台鏈有望受惠

晶片大廠英特爾（Intel）於昨（9）日正式發表首款以最先進18A製程打造的AI PC處理器Intel Core Ult...

雙A 9月營收撐竿跳 華碩單月集團營收創新高

品牌雙A華碩、宏碁昨（9）日公布9月營收報喜，月增率都超過三成，華碩單月集團營收為825.95億元，創新高，第3季業績同...

日月光9月合併營收衝上近三年高點

封測龍頭日月光投控昨（9）日公布9月合併營收605.61億元，月增7.3%、年增9%，一舉寫下近35個月新高；第3季營收...

