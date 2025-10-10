榮惠：短期庫存調整出貨動能放緩 聚焦 AI 伺服器

PCB設計廠榮惠-KY（6924）董事長劉世璘指出，終端客戶近期持續進行庫存調整與供應鏈策略重整，導致短期出貨動能放緩，亦為近月營收與去年同期相比減少之主因，公司將持續關注客戶需求變化，並保持靈活調配的供應策略。

榮惠-KY日前公告，2025年9月合併營收新台幣1.21億元，較去年同期1.54億元衰退21.38%，累計前9個月營收12.667億元，則較去年同期12.924億元小幅衰退1.99%，董事長劉世璘指出，營收表現仍受客戶供應鏈調整影響，整體趨勢並無顯著變化。

若從功能性貨幣(美元)角度來看，榮惠-KY 9月合併營收為400萬美元，較去年同期481.4萬美元衰退16.91%，累計前9個月營收4,056.4萬美元，仍較去年同期4,034.6萬美元小幅成長0.54%。

展望未來，榮惠-KY指出，將持續優化產品組合，聚焦AI伺服器、車用電子與高階消費性電子等利基應用市場，以分散單一市場波動風險，公司也積極規劃於墨西哥設立銷售據點，以貼近北美客戶，深化與全球品牌客戶合作關係，推動營運結構穩健發展。