英特爾相近於2奈米的Intel 18A年底於美量產 台積電加大赴美壓力仍在

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
英特爾Intel 18A製程將於亞利桑那州Fab 52廠導入量產。記者鐘惠玲／攝影
英特爾Intel 18A製程將於亞利桑那州Fab 52廠導入量產。記者鐘惠玲／攝影

英特爾正式揭示新一代Core Ultra處理器（代號Panther Lake）架構，為首款採用Intel 18A製程的處理器，已計畫年底產出，首款採用新一代Panther Lake處理器的AI PC將於明年初推出。從時程來看，這款相等於台積電2奈米的先進製程，若成功在年底產出，可望於成為美國率先完成2奈米量產的晶圓廠，不僅是英特爾製程技術一項重大里程碑，也為美國2奈米製程順利量產，揭開新的里程碑。

面對全球半導體區域重組，半導體專家分析，這是美國半導體重新崛起重要一環，美國在半導體先進製程自主性大幅提升，但美國政府要求台積電將先進製程加速赴美且比重提升的壓力並不會因而減輕。

英特爾表示，Intel 18A 是目前在美國研發並製造的最先進半導體製程節點，並由英特爾斥資億美元在亞利桑那州的Fab 52廠導入量產。預計今年稍晚將以Intel 18A製程量產最新的的Panther Lake CPU，有助強化美國在技術與製造的領導地位。

值得一提的是，這款全新製程，運用RibbonFET環繞式閘極電晶體與PowerVia晶片背部供電等創新技術，提供優異的能源效率與效能表現。反觀台積電將在1.6奈米規畫在明年推出這項製程技術代工服務，英特爾在半導體製程技術領先台積電量產，證明有一定的實力。

由於台積電也規畫在亞利桑那州第三廠及第四廠導入1.6奈米（即與英特爾同樣具有晶背供電技術架構），不排除進一步推進微縮到1.2奈米，預料量產後將使亞利桑那州成為美國半導體產業最先進製程的生產重鎮。

英特爾Intel 18A在美國率先量產，可稍為化解美國擔心有95%先進製程晶片集中在台灣生產的疑慮，不過半導體專家認為，由於英特爾18A製程良率仍有待觀察，英特爾要拿來和台積電競爭昂貴AI晶片訂單，恐怕短期還難見成效，因而未來美國要求關鍵AI晶片在美製程，還是得靠台積電加速赴美建廠才能實現，稍早美國商務部長盧特尼克拋出要求台灣晶片應五五分，等於要台積電將一半產能移往美國，雖然業界一致認為只是政治性脅迫，但施予台積電的壓力一定不會減弱，即使英特爾的18A即將生產自家的CPU及伺服器晶片，但台積電面臨美方要求加大赴美投資的壓力不會止歇。

