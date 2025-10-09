快訊

偷抱走整箱鳳梨酥！佳德「白帽阿北」主動投案 網友：阿貝還是酥了～

英特爾搶推以美國最先進製程Intel 18A生產的 AI PC晶片 明年初上市

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
英特爾首款採用Intel 18A製程的產品PantherLake產品照。圖／英特爾提供
英特爾首款採用Intel 18A製程的產品PantherLake產品照。圖／英特爾提供

英特爾執行長陳立武今（9）日宣布採用英特爾最新製程Intel 18A打造新一代客戶端Intel Core Ultra處理器（代號 Panther Lake），已正式開發成功，產品預計將於今年稍晚開始出貨。Panther Lake是英特爾首款採用Intel 18A製程的產品，而Intel 18A是在美國研發與製造的最先進半導體製程技術。

陳立武同時預告首款採用Intel 18A的伺服器處理器Xeon 6+（代號Clearwater Forest），將於明（2026）年上半年推出。Panther Lake、Clearwater Forest及多代採用Intel 18A的產品，都在亞利桑那州錢德勒市（Chandler）最先進的Fab 52晶圓廠進行生產。這象徵英特爾的關鍵里程碑，強化美國技術和製造領導地位，並打造具韌性的半導體供應鏈。

陳立武說：「我們正邁入一個令人興奮的運算新時代，這得益於半導體技術的重大躍進，它將深遠影響未來數十年的發展。」

陳立武強調，英特爾新一代運算平台（指Panther Lake及Clearwater Forest），結合領先的製程技術、製造和先進封裝能力，將成為推動公司創新的關鍵引擎，助力打造嶄新的英特爾。

陳立武進一步指出美國一直是英特爾最先進的研發、產品設計和製造重鎮；我們很自豪能夠延續這項傳承，持續擴大在美國的營運版圖，並將創新成果帶給市場。

英特爾並宣布，Intel Core Ultra處理器為首款採用Intel 18A製程的客戶端系統單晶片（SoC），將廣泛支持消費型與商用AI PC、遊戲裝置和邊緣運算解決方案。Panther Lake採用可擴展的多晶片（multi-chiplet）架構，為合作夥伴在不同的外型規格、應用領域與價格帶方面，提供前所未有的靈活性。

Panther Lake主要特色包括：具備Lunar Lake等級的能源效率和Arrow Lake同級的效能表現；配備高達16顆全新的效能核心（P-cores）和效率核心（E-cores），CPU效能比前一代提升超過50%以上；配備高達12個Xe核心的新Intel® Arc™ GPU，圖形效能比前一代提升超過50%以上；平衡的XPU設計可實現更高層級的AI加速，平台運算效能最高可達180 TOPS（每秒180兆次運算，trillions of operations per second）

除了個人電腦之外，Panther Lake也將延伸至邊緣運算應用，包括機器人技術。全新的Intel Robotics AI軟體套件與參考開發版，讓客戶能運用Panther Lake的運算與AI感知能力，快速開發具成本效益的機器人。

英特爾規畫Panther Lake將於今年開始進入量產，第一款產品預計在年底前出貨，並於2026年1月進入市場。

至於Clearwater Forest是英特爾的新一代效率核心處理器，命名為Intel Xeon 6+，為英特爾迄今效率最高的伺服器處理器，採用Intel 18A製程。Xeon 6+預計於2026年上半年正式推出。

英特爾執行長陳立武身著無塵室防護衣（左），參觀英特爾亞利桑那州錢德勒市的Fab52晶圓廠。右側為英特爾晶圓代工製造副總裁與供應鏈廠區經理Zivit Katz-Tsameret。圖／英特爾提供
英特爾執行長陳立武身著無塵室防護衣（左），參觀英特爾亞利桑那州錢德勒市的Fab52晶圓廠。右側為英特爾晶圓代工製造副總裁與供應鏈廠區經理Zivit Katz-Tsameret。圖／英特爾提供
英特爾執行長陳立武在英特爾亞利桑那州錢德勒市Ocotillo園區，手持採用最新18A製程打造的新一代Intel Core Ultra（代號Panther Lake）核心CPU晶圓。圖／英特爾提供
英特爾執行長陳立武在英特爾亞利桑那州錢德勒市Ocotillo園區，手持採用最新18A製程打造的新一代Intel Core Ultra（代號Panther Lake）核心CPU晶圓。圖／英特爾提供
英特爾首款基於Intel 18A的伺服器處理器Clearwater Forest產品照。圖／英特爾提供
英特爾首款基於Intel 18A的伺服器處理器Clearwater Forest產品照。圖／英特爾提供

Intel 英特爾 陳立武

延伸閱讀

ARM執行長批英特爾錯失時機！網肯定「追不上台積電」：短期地位難撼動

輝達投資英特爾、砸千億挺OpenAI！全球大咖瘋結盟 下一個贏家是誰？

美媒：英特爾與超微初步洽談 磋商代工合作

相信黃董...還沒年底就懂！專家點力積電（6770）進場時機：短線整理完又上

相關新聞

英特爾相近於2奈米的Intel 18A年底於美量產 台積電加大赴美壓力仍在

英特爾正式揭示新一代Core Ultra處理器（代號Panther Lake）架構，為首款採用Intel 18A製程的處...

英特爾搶推以美國最先進製程Intel 18A生產的 AI PC晶片 明年初上市

英特爾執行長陳立武今（9）日宣布採用英特爾最新製程Intel 18A打造新一代客戶端Intel Core Ultra處理...

大立光法說會／第3季獲利70億元 每股純益53.05元

大立光（3008）9日召開法說會，公布今年第3季稅後純益70.8億元，季增5.86倍，年增6.8%，為三季來最佳，每股純...

台積電第3季及前三季營收同寫歷史新高 前三季增幅達36.4%

台積電今日公布9 月合併營收為3309.8億元，比上月減少1.4%，但較去年同期增加31.4%。第3季營收9899.18...

科技業離開軍方發展會更好？專家：帕蘭泰爾（PLTR）站穩關鍵在擁抱衝突

2011年11月，一名駐阿富汗、隸屬第八十二空降師的情報官向美國陸軍剛成立不久的單位快速裝配部隊（Rapid Equipping Force）提出請求。這個單位成立於2002年，位於華盛頓特區外的維吉尼亞州貝爾沃堡（Fort Belvoir），目的是加速為前線士兵開發新武器、裝備和軟體平台。過去幾十年間，類似的嘗試有幾十個，這只是其中之一。該單位的既定目標，是要在三到六個月內取得或打造出士兵所需的裝備。在國防承包領域裡，這樣的時程非常大膽，因為新的武器系統往往需要數年、甚至數十年才能研發完成。那位情報官向位於維吉尼亞州的軍方採購辦公室提出一份正式申請，要求取得帕蘭泰爾的軟體，以協助蒐集、分析來自阿富汗前線的情報，因應愈來愈棘手的簡易爆炸裝置威脅。前線的風險很高，而且愈來愈高。情報官寫道，如果無法使用帕蘭泰爾的軟體，美國將「錯失行動的機會，為軍隊帶來不必要的風險」。

神基推出新強固 AI PC 結合強大 AI 效能與永續製造

神基（3005）控股旗下子公司神基科技（Getac）9日宣布推出全新S510AD筆記型電腦。這是一款以AMD Ryzen...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。