英特爾搶推以美國最先進製程Intel 18A生產的 AI PC晶片 明年初上市
英特爾執行長陳立武今（9）日宣布採用英特爾最新製程Intel 18A打造新一代客戶端Intel Core Ultra處理器（代號 Panther Lake），已正式開發成功，產品預計將於今年稍晚開始出貨。Panther Lake是英特爾首款採用Intel 18A製程的產品，而Intel 18A是在美國研發與製造的最先進半導體製程技術。
陳立武同時預告首款採用Intel 18A的伺服器處理器Xeon 6+（代號Clearwater Forest），將於明（2026）年上半年推出。Panther Lake、Clearwater Forest及多代採用Intel 18A的產品，都在亞利桑那州錢德勒市（Chandler）最先進的Fab 52晶圓廠進行生產。這象徵英特爾的關鍵里程碑，強化美國技術和製造領導地位，並打造具韌性的半導體供應鏈。
陳立武說：「我們正邁入一個令人興奮的運算新時代，這得益於半導體技術的重大躍進，它將深遠影響未來數十年的發展。」
陳立武強調，英特爾新一代運算平台（指Panther Lake及Clearwater Forest），結合領先的製程技術、製造和先進封裝能力，將成為推動公司創新的關鍵引擎，助力打造嶄新的英特爾。
陳立武進一步指出美國一直是英特爾最先進的研發、產品設計和製造重鎮；我們很自豪能夠延續這項傳承，持續擴大在美國的營運版圖，並將創新成果帶給市場。
英特爾並宣布，Intel Core Ultra處理器為首款採用Intel 18A製程的客戶端系統單晶片（SoC），將廣泛支持消費型與商用AI PC、遊戲裝置和邊緣運算解決方案。Panther Lake採用可擴展的多晶片（multi-chiplet）架構，為合作夥伴在不同的外型規格、應用領域與價格帶方面，提供前所未有的靈活性。
Panther Lake主要特色包括：具備Lunar Lake等級的能源效率和Arrow Lake同級的效能表現；配備高達16顆全新的效能核心（P-cores）和效率核心（E-cores），CPU效能比前一代提升超過50%以上；配備高達12個Xe核心的新Intel® Arc™ GPU，圖形效能比前一代提升超過50%以上；平衡的XPU設計可實現更高層級的AI加速，平台運算效能最高可達180 TOPS（每秒180兆次運算，trillions of operations per second）
除了個人電腦之外，Panther Lake也將延伸至邊緣運算應用，包括機器人技術。全新的Intel Robotics AI軟體套件與參考開發版，讓客戶能運用Panther Lake的運算與AI感知能力，快速開發具成本效益的機器人。
英特爾規畫Panther Lake將於今年開始進入量產，第一款產品預計在年底前出貨，並於2026年1月進入市場。
至於Clearwater Forest是英特爾的新一代效率核心處理器，命名為Intel Xeon 6+，為英特爾迄今效率最高的伺服器處理器，採用Intel 18A製程。Xeon 6+預計於2026年上半年正式推出。
