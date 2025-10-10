快訊

顏正國癌逝！「角頭」4男星天堂相聚　最年輕是36歲的他

國慶連假重回夏天！5縣市熱爆 下周六迎東北季風大降溫

環太平洋地震帶最活躍 全世界超過8成地震都在這

聽新聞
0:00 / 0:00

台積營收衝三個新高…最強9月 股價、市值再攻頂

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
台積電營收衝新高。圖／中央社
台積電營收衝新高。圖／中央社

台積電（2330）營收衝三個新高。昨（9）日公布9月合併營收3,309.8億元，雖月減1.4%，仍是最強9月，年增31.4%，優於預期，推升第3季業績衝上9,899.18億元新高；前三季營收也是同期新高。

台積電將於下周四（16日）舉行法說會，現正處於法說會前緘默期。法人分析，台積電9月業績表現優於預期，主要應與AI、高速運算（HPC）相關需求持續強勁，先進製程出貨旺有關。

台積電營收
台積電營收

市場對台積電法說會正向期待，法說會前押寶行情延燒，昨天盤中一度攻上1,455元，再創新天價，終場收1,440元，上漲25元，為歷史收盤新高價，總市值37.34兆元，再寫新猷。

台積電股價再攀高，惟外資昨天持續逢高調節，賣超1,500逾張，連三賣累計逾2.1萬張。台積電周四ADR早盤跌約1%。

台積電第3季合併營收9,899.18億元，單季營收逼近兆元，創單季新高，季增約6%，年增約30.3%；前三季營收約2.76兆元，同期最佳，年增36.4%，是歷史新高。

台積電先前預估，第3季美元營收介於318億美元至330億美元，平均值324億美元，季增約8%；單季毛利率估介於55.5%至57.5%，較第2季略減，第3季匯率假設基礎為1美元兌新台幣29元，估第3季新台幣升值6.6%，估計將影響新台幣營收約6.6%，影響毛利率約2.6個百分點。

台積電9月營收優於預期，惟公司尚未公布美元營收，法人看好，台積電第3季美元營收可望超越財測，實際數據仍待公司公布。

台積電將於16日召開法說會，公布上季財報與展望。外界持續關注2奈米以下先進製程發展、海外製造進度、關稅與地緣政治影響與因應，以及外界傳聞英特爾洽談投資等重點。

法人看好，台積電先進製程產能持續緊繃，第4季美元營收展望最樂觀情況下可望再攀新高，持續季成長低個位數，或至少持平第3季表現，將挹注全年美元營收成長超過30%目標。

法人預期，台積電全年成長幅度可望二度上修，按照下半年實際情況來看，台積電先進製程供不應求全年美元營收可望大幅超越目標，估計年增近四成。

台積電 營收

延伸閱讀

台股刷新11項新高紀錄！外資買超44.5億 連3賣台積電、鴻海

他問台積電會漲到多少？股民嗨迎主升段 1隱憂怕被「瘋狗」吃掉

台指期漲242點、收27,335點 台積電期漲30元收1,450元

沒買台積電（2330）取暖文掀共鳴！網：修煉看別人賺錢的心酸

相關新聞

台積營收衝三個新高…最強9月 股價、市值再攻頂

台積電營收衝三個新高。昨（9）日公布9月合併營收3,309.8億元，雖月減1.4%，仍是最強9月，年增31.4%，優於預...

英特爾相近於2奈米的Intel 18A年底於美量產 台積電加大赴美壓力仍在

英特爾正式揭示新一代Core Ultra處理器（代號Panther Lake）架構，為首款採用Intel 18A製程的處...

英特爾最強CPU催動換機潮 外界預期規格大升級 台鏈有望受惠

晶片大廠英特爾（Intel）於昨（9）日正式發表首款以最先進18A製程打造的AI PC處理器Intel Core Ult...

雙A 9月營收撐竿跳 華碩單月集團營收創新高

品牌雙A華碩、宏碁昨（9）日公布9月營收報喜，月增率都超過三成，華碩單月集團營收為825.95億元，創新高，第3季業績同...

日月光9月合併營收衝上近三年高點

封測龍頭日月光投控昨（9）日公布9月合併營收605.61億元，月增7.3%、年增9%，一舉寫下近35個月新高；第3季營收...

英特爾新伺服器產品 同步上秀

英特爾（Intel）昨（9）日公布最強製程的AI PC處理器Panther Lake，並預告同樣以18A製程生產的伺服器...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。