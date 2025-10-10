台積營收衝三個新高…最強9月 股價、市值再攻頂

台積電（2330）營收衝三個新高。昨（9）日公布9月合併營收3,309.8億元，雖月減1.4%，仍是最強9月，年增31.4%，優於預期，推升第3季業績衝上9,899.18億元新高；前三季營收也是同期新高。

台積電將於下周四（16日）舉行法說會，現正處於法說會前緘默期。法人分析，台積電9月業績表現優於預期，主要應與AI、高速運算（HPC）相關需求持續強勁，先進製程出貨旺有關。

台積電營收

市場對台積電法說會正向期待，法說會前押寶行情延燒，昨天盤中一度攻上1,455元，再創新天價，終場收1,440元，上漲25元，為歷史收盤新高價，總市值37.34兆元，再寫新猷。

台積電股價再攀高，惟外資昨天持續逢高調節，賣超1,500逾張，連三賣累計逾2.1萬張。台積電周四ADR早盤跌約1%。

台積電第3季合併營收9,899.18億元，單季營收逼近兆元，創單季新高，季增約6%，年增約30.3%；前三季營收約2.76兆元，同期最佳，年增36.4%，是歷史新高。

台積電先前預估，第3季美元營收介於318億美元至330億美元，平均值324億美元，季增約8%；單季毛利率估介於55.5%至57.5%，較第2季略減，第3季匯率假設基礎為1美元兌新台幣29元，估第3季新台幣升值6.6%，估計將影響新台幣營收約6.6%，影響毛利率約2.6個百分點。

台積電9月營收優於預期，惟公司尚未公布美元營收，法人看好，台積電第3季美元營收可望超越財測，實際數據仍待公司公布。

台積電將於16日召開法說會，公布上季財報與展望。外界持續關注2奈米以下先進製程發展、海外製造進度、關稅與地緣政治影響與因應，以及外界傳聞英特爾洽談投資等重點。

法人看好，台積電先進製程產能持續緊繃，第4季美元營收展望最樂觀情況下可望再攀新高，持續季成長低個位數，或至少持平第3季表現，將挹注全年美元營收成長超過30%目標。

法人預期，台積電全年成長幅度可望二度上修，按照下半年實際情況來看，台積電先進製程供不應求全年美元營收可望大幅超越目標，估計年增近四成。