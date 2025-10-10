快訊

聯發科單月業績年、月增21%

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

聯發科（2454）昨（9）日公布9月合併營收543.3億元，攀上近三個月高點，月增21.9％，年增21.6％；第3季合併營收為1,420.96億元，超越財測高標，季減5.5％，年增7.8％；前三季合併營收4,457.77億元，年增13.5％。

聯發科先前預估，在新台幣兌美元為29：1的匯率計算基礎下，第3季新台幣營收將落在1,301億至1,400億元之間，約季減7％至13％、年減1％至增長6％之間，實績成績略優於財測預期。

聯發科強調，接下來在旗艦手機晶片市占率希望繼續提升，並朝邁向約近40％的目標邁進，與其在全球手機晶片市場的占有率相當。

談到對今、明年全球手機市場的看法，聯發科估今年估僅微增1％至2％，上半年大陸市場因為有補貼政策，表現比預期好，但看起來只是讓未來需求提早發生，整體需求量並沒有太大變化。觀察整體經濟狀況，並不是在非常好的上升段，尤其還有關稅因素存在，估計明年手機市場應該也是約1％至2％增幅。

