大立光Q3每股賺53.05元 毛利率失守五成

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

大立光（3008）昨（9）日於法說會公布第3季稅後純益70.8億元，攀上三季來高點，季增5.86倍，年增6.8%，每股純益53.05元，惟單季毛利率失守五成大關、降至47.2%，季減6.43個百分點，不如預期，下探八季來低點。

大立光第2季因新台幣匯率強升一成，致業外苦吞匯損42.2億元，創歷年之最，單季賺不到一個股本，第3季匯率回穩，業外匯兌收益6.73億元，加計利息收入10億元，為獲利進補，累計前三季稅後純益145.55億元，年減16%，每股純益109.06元。

大立光上季毛利率失守五成，成為昨天法說會中，法人關注焦點。對此，大立光董事長林恩平表示，主因部分產品（潛望式鏡頭）良率較差、匯率因素及外購零件比重增加。

法人追問，本季毛利率的觀察重心，林恩平表示，價格都已談定，看客戶拉貨的比例，高階多一些，就好一點，還有匯率等變數。

林恩平分析，相較今年第2季及去年第3季，匯率對毛利率影響分別2個百分點及3個百分點，由於今年潛望式鏡頭是新規格，初期良率較差，加上外購零件比重增加，致影響毛利率。

台幣匯率 毛利率 大立光

