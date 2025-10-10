OpenAI暗示不會下單英特爾

外電報導，OpenAI執行長奧特曼接受長住台灣的科技網站《Stratechery》作者Ben Thompson訪問時，暗示幾乎不考慮分散下單的策略。相較於其他晶片大廠考慮將訂單分散給英特爾，奧特曼說：「寧可希望台積電（2330）擴大產能。」

外電報導，先前從輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰，到矽谷晶片老將凱勒（Jim Keller），對未來是否委託英特爾生產，都給了「不排除」的答案。

相較下，奧特曼更為直截了當，被問到輝達和超微都仰賴台積電，OpenAI是否「有必要或有責任去拓展這個市場嗎、是否牽涉到英特爾」時，回答「我希望台積電能多建產能」。

他在被追問「對多家供應商的看法」時，反問「我看是要催促台積電加快擴產的速度吧？」

OpenAI並未涉足晶片製造，但外界已知該公司正開發專用AI晶片，且傳將採用台積電3奈米製程。科技網站Wccftech評道，奧特曼對半導體供應鏈顯然相當熟悉，因此他對是否採用英特爾代工的看法具有一定分量。