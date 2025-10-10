快訊

OpenAI暗示不會下單英特爾

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者尹慧中／綜合報導

外電報導，OpenAI執行長奧特曼接受長住台灣的科技網站《Stratechery》作者Ben Thompson訪問時，暗示幾乎不考慮分散下單的策略。相較於其他晶片大廠考慮將訂單分散給英特爾，奧特曼說：「寧可希望台積電（2330）擴大產能。」

外電報導，先前從輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰，到矽谷晶片老將凱勒（Jim Keller），對未來是否委託英特爾生產，都給了「不排除」的答案。

相較下，奧特曼更為直截了當，被問到輝達和超微都仰賴台積電，OpenAI是否「有必要或有責任去拓展這個市場嗎、是否牽涉到英特爾」時，回答「我希望台積電能多建產能」。

他在被追問「對多家供應商的看法」時，反問「我看是要催促台積電加快擴產的速度吧？」

OpenAI並未涉足晶片製造，但外界已知該公司正開發專用AI晶片，且傳將採用台積電3奈米製程。科技網站Wccftech評道，奧特曼對半導體供應鏈顯然相當熟悉，因此他對是否採用英特爾代工的看法具有一定分量。

台積電 英特爾 晶片

相關新聞

台積營收衝三個新高…最強9月 股價、市值再攻頂

台積電營收衝三個新高。昨（9）日公布9月合併營收3,309.8億元，雖月減1.4%，仍是最強9月，年增31.4%，優於預...

英特爾相近於2奈米的Intel 18A年底於美量產 台積電加大赴美壓力仍在

英特爾正式揭示新一代Core Ultra處理器（代號Panther Lake）架構，為首款採用Intel 18A製程的處...

英特爾最強CPU催動換機潮 外界預期規格大升級 台鏈有望受惠

晶片大廠英特爾（Intel）於昨（9）日正式發表首款以最先進18A製程打造的AI PC處理器Intel Core Ult...

雙A 9月營收撐竿跳 華碩單月集團營收創新高

品牌雙A華碩、宏碁昨（9）日公布9月營收報喜，月增率都超過三成，華碩單月集團營收為825.95億元，創新高，第3季業績同...

日月光9月合併營收衝上近三年高點

封測龍頭日月光投控昨（9）日公布9月合併營收605.61億元，月增7.3%、年增9%，一舉寫下近35個月新高；第3季營收...

英特爾新伺服器產品 同步上秀

英特爾（Intel）昨（9）日公布最強製程的AI PC處理器Panther Lake，並預告同樣以18A製程生產的伺服器...

