台達電營收創兩個新高 9月、Q3雙位數成長

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
台達電9日公布9月合併營收570.61億元，創新高。聯合報系資料照
台達電（2308）昨（9）日公布9月合併營收570.61億元，創新高，月增19.2%，年增53.8%，主要受惠AI伺服器電源、液冷系統出貨成長，並推升第3季合併營收同步改寫單季新猷。

台達電昨天在投信買盤力挺下，盤中股價突破千元大關，一度攻上1,005元天價，終場收999元，為歷史收盤新高價，上漲18元，市值達2.59兆元，同步改寫新猷，惟外資連三日賣超。

台達電營收
台達電第3季合併營收1,503.2億元，季增21.2%，年增34%；前三季合併營收3,932.72億元，年增28.1%，

台達電表示，9月營收年增逾五成，主因AI相關產品需求旺盛。

法人看好，由於AI與資料中心電源產品價格及毛利率較佳，台達電AI伺服器電源解決方案市占率逾60%，受惠大，2025年有望賺逾兩個股本。台達電不回應法人預估的財務數字。

台達電大咬AI商機，不僅營收衝鋒，獲利也跟著激昂，日前公布自結8月稅後純益58.54億元，年增49%，每股純益2.25元。外界看好，台達電上季獲利有望連兩季創新高。

展望後市，台達電董事長鄭平日前表示，今年營運成長動能主要來自AI領域，尤其超大規模雲端服務供應商（CSP）資本支出持續攀升，AI資料中心需求將是台達電核心成長引擎，並看好相關趨勢將延續至明年。

法人認為，AI伺服器帶來的電力革命，將成為驅動台達電獲利持續攀升的重要引擎。

台達電 AI 營收

