大立光旺季恐提前結束 凸顯蘋果在關稅陰影下轉趨保守

大立光（3008）昨（9）日召開法說會，董事長林恩平表示，10月拉貨動能和9月差不多，11月會比較差。外界解讀，大立光為iPhone鏡頭主力供應商，時值iPhone 17新機上市初期，拉貨動能卻僅能延續至10月即轉弱，凸顯全球壟罩關稅陰影下，蘋果在新機鋪貨潮過後，對後市保守心態。

這是大立光連續第二年11月就發生拉貨動能下滑狀況。林恩平昨天釋出「11月拉貨會比較差」的說法，市場憂心，大立光今年旺季已結束，本季恐提前步入淡季。

大立光法說會重點

法人分析，過往因下半年iPhone新機推出，第4季都是大立光全年營收高峰，不過，去年因蘋果提前下修iPhone 16訂單，導致大立光傳統旺季落空，也讓大立光傳統旺季周期出現變化。

針對手機市場未來六個月和去年同期相比的差異，林恩平說，大機種沒什麼新品，都是第3、4季推出。談及明年手機鏡頭升級趨勢，林恩平表示，主要是可變光圈（多光圈），潛望式鏡頭多沿用。

也有少量機種開發更複雜，接近真實數位相機，並包含更多零組件；至於8P（八片塑膠鏡片）鏡頭因客戶認為成本高，比較特殊規格旗艦機種才會採用，法人問及目前產能是否滿載，林恩平直言，產能是滿的，但不是因為客戶的訂單量上升，而是製程更複雜。

法人問及，去年有些產品（潛望式鏡頭）是大陸光獨家供應，今年新增競爭者後，市占率有什麼變化？林恩平表示，雖然今年有競爭者，但講好的份額還是一樣，就量來看，下半年跟去年同期差不多。

談到機器人出貨進展，林恩平表示，因為客戶取消超音波偵測功能，擔心機器人撞上玻璃，因此出貨遞延至明年。他說，機器人鏡頭以視覺取代觸覺來偵測距離是現行作法，但鏡頭規格不高。法人追問車載鏡頭及無人機應用布局，他說，車載鏡頭一直都有做，但交貨量不大；至於無人機鏡頭幾乎是拿公版的，量很少，「不在我們雷達範圍內。」