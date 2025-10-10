輝達晶片准銷中東 台鏈受惠

知情人士透露，美國商務部轄下工業與安全局（BIS）最近已向輝達發放出口許可證，允許其供應阿拉伯聯合大公國價值數十億美元的AI晶片，開始落實雙方5月達成的協議。

由於OpenAI、阿布達比MGX、日本軟銀與甲骨文（Oracle）將攜手在阿聯建設「中東版星際之門計畫」，總規模達1GW（10億瓦），將採用輝達最新GB300平台，包括鴻海（2317）、廣達、神達等都是主要夥伴。

這批出口許可是自川普就任總統以來，美國首度核准輝達向阿聯銷售AI晶片。這次美方讓輝達銷售阿聯晶片，業界看好，隨充裕的AI晶片到位，將助攻相關台廠後續營運動能。

美國官員透露，美方在阿聯提出相當規模的「對等投資」計畫後核發許可，這位官員不願透露晶片出口金額和阿聯投資的具體數字。

美阿兩國5月同意，阿聯首都將建立規模達5GW大型資料中心，OpenAI將成為主要承租者。不過這項協議在華府引發相當爭議，川普政府內部及國會部分議員質疑，為何要在美國境外興建如此龐大設施，尤其選在和北京經貿往來密切的地區。

這項AI協議條件是，阿聯承諾未來十年在美國境內投資高達1.4兆美元，不過阿聯並未說明這筆資金將投入哪些具體項目。

美方則計劃每年核准出口最多50萬顆先進AI晶片，其中五分之一預定供應給阿布達比的AI巨擘G42。

不過，據知情人士向彭博透露，首批出口許可並不包括供應給G42的晶片。G42和OpenAI合作，在阿聯首都興建AI園區。