輝達晶片准銷中東 台鏈受惠

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者蕭君暉／綜合報導

知情人士透露，美國商務部轄下工業與安全局（BIS）最近已向輝達發放出口許可證，允許其供應阿拉伯聯合大公國價值數十億美元的AI晶片，開始落實雙方5月達成的協議。

由於OpenAI、阿布達比MGX、日本軟銀與甲骨文（Oracle）將攜手在阿聯建設「中東版星際之門計畫」，總規模達1GW（10億瓦），將採用輝達最新GB300平台，包括鴻海（2317）、廣達、神達等都是主要夥伴。

這批出口許可是自川普就任總統以來，美國首度核准輝達向阿聯銷售AI晶片。這次美方讓輝達銷售阿聯晶片，業界看好，隨充裕的AI晶片到位，將助攻相關台廠後續營運動能。

美國官員透露，美方在阿聯提出相當規模的「對等投資」計畫後核發許可，這位官員不願透露晶片出口金額和阿聯投資的具體數字。

美阿兩國5月同意，阿聯首都將建立規模達5GW大型資料中心，OpenAI將成為主要承租者。不過這項協議在華府引發相當爭議，川普政府內部及國會部分議員質疑，為何要在美國境外興建如此龐大設施，尤其選在和北京經貿往來密切的地區。

這項AI協議條件是，阿聯承諾未來十年在美國境內投資高達1.4兆美元，不過阿聯並未說明這筆資金將投入哪些具體項目。

美方則計劃每年核准出口最多50萬顆先進AI晶片，其中五分之一預定供應給阿布達比的AI巨擘G42。

不過，據知情人士向彭博透露，首批出口許可並不包括供應給G42的晶片。G42和OpenAI合作，在阿聯首都興建AI園區。

台積營收衝三個新高…最強9月 股價、市值再攻頂

台積電營收衝三個新高。昨（9）日公布9月合併營收3,309.8億元，雖月減1.4%，仍是最強9月，年增31.4%，優於預...

英特爾相近於2奈米的Intel 18A年底於美量產 台積電加大赴美壓力仍在

英特爾正式揭示新一代Core Ultra處理器（代號Panther Lake）架構，為首款採用Intel 18A製程的處...

英特爾最強CPU催動換機潮 外界預期規格大升級 台鏈有望受惠

晶片大廠英特爾（Intel）於昨（9）日正式發表首款以最先進18A製程打造的AI PC處理器Intel Core Ult...

雙A 9月營收撐竿跳 華碩單月集團營收創新高

品牌雙A華碩、宏碁昨（9）日公布9月營收報喜，月增率都超過三成，華碩單月集團營收為825.95億元，創新高，第3季業績同...

日月光9月合併營收衝上近三年高點

封測龍頭日月光投控昨（9）日公布9月合併營收605.61億元，月增7.3%、年增9%，一舉寫下近35個月新高；第3季營收...

英特爾新伺服器產品 同步上秀

英特爾（Intel）昨（9）日公布最強製程的AI PC處理器Panther Lake，並預告同樣以18A製程生產的伺服器...

