黃仁勳：AI需求大幅增加 算力呈指數成長

美國人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳8日表示，AI模型從回答簡單問題，進一步發展到複雜推理，今年的AI需求「大幅增加」。他也評論超微（AMD）與OpenAI合作協議時，對超微願意出讓10%股權一事感到意外。

黃仁勳接受CNBC專訪時說：「今年、特別是過去六個月，運算需求大幅增加。」他說，AI推理模型使用的運算能力呈現指數成長，需求也以同等速度攀升，「AI已經夠聰明到大家想使用，我們現在同時經歷兩種指數成長」。

全球AI支出預估

黃仁勳表示，輝達最先進繪圖處理器（GPU）Blackwell的需求「真的、真的很高」，「我認為我們正處於新一輪建設與新工業革命的開端」。

黃仁勳表示，在美國與中國大陸人工智慧（AI）競賽中，美國「沒有大幅」領先大陸，需要「精密的策略」以保持優勢。但這似乎和美國總統川普的看法不同，因為川普本周稍早說「我們的AI領先其他國家，其他國家難望項背」。

黃仁勳表示，他是觀察完整的AI技術棧，雖然美國晶片優於大陸，但大陸在能源方面「超前」美國，雖然美國AI模型依然比較先進，但大陸開放給開發者打造工具的開源碼模型，「遠超越我們」。他也說，「我們應該投資幾乎所有可能的發電方式」。

黃仁勳在被問到超微與OpenAI的投資與晶片供貨協議時表示，「考慮到他們（超微）對自家下一代產品如此振奮，這項合作既富想像力又獨特」，「我意外的是，他們甚至在產品問世前就給予10%股權。無論如何，我想這算是精巧高明的安排」。

輝達與OpenAI在9月底達成協議，輝達計劃未來十年對OpenAI投資最多1,000億美元，共同興建容量10百萬瓩（GW）的資料中心，部署400萬-500萬顆輝達晶片。OpenAI和超微的合作協議則是，OpenAI承諾未來幾年採購總計總容量6GW運算需求的晶片，並將獲得認股權證，最多可認購1.6億股、約10%超微股票。