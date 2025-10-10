快訊

鴻海布局電動車 腳步不停歇

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻海（2317）洽談收購日產位在神奈川縣的追濱工廠破局，即便如此，鴻海推動電動車事業腳步並未停歇，其中，新款Model B電動車第4季將在台灣上市，美國Model C也同樣在今年底出貨，2026年還有為三菱汽車代工，並出貨到紐澳市場的Model B。

目前最受矚目的Model B已經在台北與台中的街頭看到測試車，令人驚艷，主要是Model B採用跑車級的流線設計，而且包含車頭的貫穿式LED日行燈，以及讓車身更符合空氣力學的S-Duct前廂開口，還有C柱Air Curtain等元素。Model B定位為小型跨界休旅車，預定第4季以納智捷n5上市。

至於Model C早就在國內，以納智捷n7上市，美國版Model C也將在今年底在美國市場推出。

Model B不僅受到台灣市場歡迎，日本三菱汽車也相當喜愛，鴻海與三菱汽車合作，預定明年在紐西蘭與澳洲市場推出的電動車，外界預期，將以Model B為首發車款。

鴻海 美國 Model C

相關新聞

台積營收衝三個新高…最強9月 股價、市值再攻頂

台積電營收衝三個新高。昨（9）日公布9月合併營收3,309.8億元，雖月減1.4%，仍是最強9月，年增31.4%，優於預...

英特爾相近於2奈米的Intel 18A年底於美量產 台積電加大赴美壓力仍在

英特爾正式揭示新一代Core Ultra處理器（代號Panther Lake）架構，為首款採用Intel 18A製程的處...

英特爾最強CPU催動換機潮 外界預期規格大升級 台鏈有望受惠

晶片大廠英特爾（Intel）於昨（9）日正式發表首款以最先進18A製程打造的AI PC處理器Intel Core Ult...

雙A 9月營收撐竿跳 華碩單月集團營收創新高

品牌雙A華碩、宏碁昨（9）日公布9月營收報喜，月增率都超過三成，華碩單月集團營收為825.95億元，創新高，第3季業績同...

日月光9月合併營收衝上近三年高點

封測龍頭日月光投控昨（9）日公布9月合併營收605.61億元，月增7.3%、年增9%，一舉寫下近35個月新高；第3季營收...

英特爾新伺服器產品 同步上秀

英特爾（Intel）昨（9）日公布最強製程的AI PC處理器Panther Lake，並預告同樣以18A製程生產的伺服器...

