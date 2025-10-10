聽新聞
鴻海布局電動車 腳步不停歇
鴻海（2317）洽談收購日產位在神奈川縣的追濱工廠破局，即便如此，鴻海推動電動車事業腳步並未停歇，其中，新款Model B電動車第4季將在台灣上市，美國版Model C也同樣在今年底出貨，2026年還有為三菱汽車代工，並出貨到紐澳市場的Model B。
目前最受矚目的Model B已經在台北與台中的街頭看到測試車，令人驚艷，主要是Model B採用跑車級的流線設計，而且包含車頭的貫穿式LED日行燈，以及讓車身更符合空氣力學的S-Duct前廂開口，還有C柱Air Curtain等元素。Model B定位為小型跨界休旅車，預定第4季以納智捷n5上市。
至於Model C早就在國內，以納智捷n7上市，美國版Model C也將在今年底在美國市場推出。
Model B不僅受到台灣市場歡迎，日本三菱汽車也相當喜愛，鴻海與三菱汽車合作，預定明年在紐西蘭與澳洲市場推出的電動車，外界預期，將以Model B為首發車款。
