鴻海買日產廠房 喊卡 放棄收購追濱工廠

日本「東京電視台」報導，鴻海（2317）有意收購日本汽車大廠日產汽車（Nissan）位於神奈川縣橫須賀市的追濱工廠，以作為電動車代工製造據點，由於日產一直拖延談判，鴻海已放棄收購該工廠的計畫。

針對相關報導，鴻海昨（9）日並未回應。日產昨天一度大跌2.4%，收盤跌幅收斂至0.8%；鴻海昨天股價則下跌3.5元、收221.5元。

鴻海收購日產追濱工廠破局

彭博資訊引述東京電視台報導指出，鴻海集團已於9月退出協商。

日產計劃在止於2028年3月的2027年度，關閉位在神奈川縣橫須賀市的追濱廠。

東京電視台最新報導指出，雙方談判最終破局，因為日產一直拖延談判，讓鴻海感到不耐煩，並於9月中放棄收購計畫。

據悉，日產提出的賣廠價格遠超過1,000億日圓，但是以工廠周邊的公告地價等進行計算，土地行情約300億到400億日圓，即便包含部分老舊的設備計算，也不是一筆便宜的交易。

日產關係人士表示，日產內部傳出「為什麼不接受鴻海提案？」的聲音。是因為經營團隊不想讓人認為被鴻海救助吧。也沒聽到和其他潛在買家的協商有進展。