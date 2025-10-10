快訊

鴻海買日產廠房 喊卡 放棄收購追濱工廠

經濟日報／ 國際中心、記者蕭君暉／綜合報導
鴻海。聯合報系資料照
鴻海。聯合報系資料照

日本「東京電視台」報導，鴻海（2317）有意收購日本汽車大廠日產汽車（Nissan）位於神奈川縣橫須賀市的追濱工廠，以作為電動車代工製造據點，由於日產一直拖延談判，鴻海已放棄收購該工廠的計畫。

針對相關報導，鴻海昨（9）日並未回應。日產昨天一度大跌2.4%，收盤跌幅收斂至0.8%；鴻海昨天股價則下跌3.5元、收221.5元。

鴻海收購日產追濱工廠破局
鴻海收購日產追濱工廠破局

彭博資訊引述東京電視台報導指出，鴻海集團已於9月退出協商。

日產計劃在止於2028年3月的2027年度，關閉位在神奈川縣橫須賀市的追濱廠。

東京電視台最新報導指出，雙方談判最終破局，因為日產一直拖延談判，讓鴻海感到不耐煩，並於9月中放棄收購計畫。

據悉，日產提出的賣廠價格遠超過1,000億日圓，但是以工廠周邊的公告地價等進行計算，土地行情約300億到400億日圓，即便包含部分老舊的設備計算，也不是一筆便宜的交易。

日產關係人士表示，日產內部傳出「為什麼不接受鴻海提案？」的聲音。是因為經營團隊不想讓人認為被鴻海救助吧。也沒聽到和其他潛在買家的協商有進展。

相關新聞

台積營收衝三個新高…最強9月 股價、市值再攻頂

台積電營收衝三個新高。昨（9）日公布9月合併營收3,309.8億元，雖月減1.4%，仍是最強9月，年增31.4%，優於預...

英特爾相近於2奈米的Intel 18A年底於美量產 台積電加大赴美壓力仍在

英特爾正式揭示新一代Core Ultra處理器（代號Panther Lake）架構，為首款採用Intel 18A製程的處...

英特爾最強CPU催動換機潮 外界預期規格大升級 台鏈有望受惠

晶片大廠英特爾（Intel）於昨（9）日正式發表首款以最先進18A製程打造的AI PC處理器Intel Core Ult...

雙A 9月營收撐竿跳 華碩單月集團營收創新高

品牌雙A華碩、宏碁昨（9）日公布9月營收報喜，月增率都超過三成，華碩單月集團營收為825.95億元，創新高，第3季業績同...

日月光9月合併營收衝上近三年高點

封測龍頭日月光投控昨（9）日公布9月合併營收605.61億元，月增7.3%、年增9%，一舉寫下近35個月新高；第3季營收...

英特爾新伺服器產品 同步上秀

英特爾（Intel）昨（9）日公布最強製程的AI PC處理器Panther Lake，並預告同樣以18A製程生產的伺服器...

