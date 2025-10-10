日月光9月合併營收衝上近三年高點

封測龍頭日月光投控（3711）昨（9）日公布9月合併營收605.61億元，月增7.3%、年增9%，一舉寫下近35個月新高；第3季營收1,685.69億元，季增11.8%、年增5.3%，改寫11季高點。

日月光將在30日舉行第3季法說會，財務長董宏思將公布季報並釋出展望。累計今年1至9月營收4,674.72億元，年增 7.9%。

若以美元計價，日月光9月營收19.95億美元，月增5.1%、年增14.7%；第3季營收56.63億美元，季增17.1%、年增14.3%，基本面維持強勁走勢。

9月營收成長主要來自封裝測試及材料，相關業務9月營收349.97億元，月增4.4%、年增20%；單季1,002.89億元，季增8.3%、年增16.9%，較集團先前預估以新台幣計價的營收季增3%至5%來看，結果優於預期。

若換算為美元，相關業務9月營收11.53億美元，月增2.3%、年增26.3%；第3季33.71億美元，季增13.4%、年增26.9%。

看好AI帶動先進封裝、測試需求，日月光K18B新廠日前已正式動土開工，用以擴充先進封裝產能，台積電規劃發展CoW-L，日月光將新增CoW-R產能。