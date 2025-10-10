和碩9月業績重返千億大關

和碩（4938）昨（9）日公布9月營收，受惠iPhone 17系列新機上市動能強，9月營收重返千億大關、達1,149.09億元，月增74.5%、年增5.1%，為近11個月營收高點。法人預估，本季因iPhone新機銷售動能加持，營收將是全年單季高點。

和碩在季底出貨效應下，9月資訊、通訊、消費性三大產品線皆呈現成長，尤其iPhone 17系列新機上市熱賣，帶動和碩通訊業務營收大增。

和碩第3季營收2,578.56億元，季減3.5%、年減12.3%，呈現旺季不旺狀況；今年前三季累計營收為7,976.25億元，持平去年或微減。

觀察和碩今年第3季業績，消費產品、資訊業務皆呈現季增態勢。

但因美國關稅議題，和碩大客戶蘋果今年上半年提前拉貨iPhone，雖讓和碩第2季通訊業務表現較佳，但基期墊高，導致第3季通訊業務業績不如上季，也是和碩第3季整體營收不如第2季的主因。

從筆電出貨來看，9月出貨量達80-85萬台，與上個月持平。第3季出貨240萬台、季增約2%；累計今年前三季筆電出貨670萬台。

值得一提的是，第3季伺服器業務表現亮眼，開始出貨給半導體領域等客戶，相關業務營收季比、年比皆有倍數成長。

展望後市，法人指出，在iPhone 17系列持續出貨下，和碩通訊業務持續成長，法人認為第4季營收是全年單季高峰。美系外資近期報告，蘋果計畫提升iPhone 17系列出貨，將今年預估出貨量8,400萬至8,600萬部，調升至9,000萬部以上。

針對今年下半年手機市況，和碩董事長童子賢曾指出，零組件產業7月跟8月表現還不錯，自己本來的憂慮有一點比較放鬆，相信下半年「應該是過一個平靜的秋天。」