雙A 9月營收撐竿跳 華碩單月集團營收創新高

品牌雙A華碩（2357）、宏碁昨（9）日公布9月營收報喜，月增率都超過三成，華碩單月集團營收為825.95億元，創新高，第3季業績同步改寫單季新猷；宏碁為295.3億元，攀上11年來同期新高。

華碩9月集團營收825.95億元，月增31.4%，年增33%；第3季集團營收2,002.81億元，季增6.5%，年增20.2%；前三季集團營收5,359.81億元，為同期最佳，年增23.7%。

華碩並揭露，9月品牌營收789.48億元，月增31%，年增34.2%；第3季品牌營收1,899.07億元，季增3.1%，年增21%；前三季品牌營收4,991.13億元，年增22.6%。

華碩表示，伺服器、顯卡與商用電腦需求強勁，帶動9月營收增長。在確立消費與電競市場的領導地位後，也成功擴大企業領域營收，建構多重成長動能。

華碩共同執行長胡書賓先前表示，AI伺服器業務首季營收占比已達雙位數百分比，第2季GB200順利量產出貨，AI伺服器比重提升至15%，第3季底GB300開始量產出貨，動能有望延續至第4季，預計AI伺服器全年營收占比持續提升。

宏碁9月合併營收295.3億元，月增35.4%，年增12.2%；第3季合併營收733.99億元，季增10.3%，年增1.0%；前三季合併營收2,012.69億元，年增1.4%。

宏碁表示，9月業績亮點包括筆電年增10.7%、桌機年增33.4%、顯示器產品年增27.5%、Chromebook年增9.5%、電競及遊戲相關產品及業務年增35.9%，以及商用產品年增24.5%。

宏碁建立多重事業引擎的策略持續發酵，非電腦及顯示器相關事業營收占9月營收28.4%、占第3季營收逾33%、占前九月累計營收31.8%。

展望後市，宏碁董事長陳俊聖曾指出，季節性效應帶動，預期PC業務下半年需求會比上半年好一些。

不過，陳俊聖也坦言，CPU供貨吃緊，加上記憶體價格變化，為下半年PC產業零組件供應帶來一定影響。