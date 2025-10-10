英特爾新伺服器產品 同步上秀

英特爾（Intel）昨（9）日公布最強製程的AI PC處理器Panther Lake，並預告同樣以18A製程生產的伺服器處理器Intel Xeon 6+（代號Clearwater Forest）將於2026年的上半年推出，將有顯著的能源效率與效能提升。

Clearwater Forest也將在英特爾亞利桑那Fab 52新廠生產，規格升級，包含運算晶塊（tile）、基礎晶塊與I／O晶塊，分別以18A製程、Intel 3與Intel 7製程打造，主要特色包括高達288個效率核心，每周期指令數（IPC）比前一代產品提升17％，在密度、吞吐量及能耗效率方面均大幅提升。

值得注意的是，Clearwater Forest將首度導入英特爾新一代Foveros Direct 3D先進封裝技術，展現在先進封裝領域持續耕耘的實力。

英特爾指出，Clearwater Forest專為超大規模資料中心、雲端服務供應商與電信業者量身打造，可協助企業擴展工作負載、降低能源成本，推動更智慧化的服務運作。除了邊緣運算，雲端資料中心應用也是英特爾積極進攻的場域。