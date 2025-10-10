快訊

偷抱走整箱鳳梨酥！佳德「白帽阿北」主動投案 網友：阿貝還是酥了～

英特爾新伺服器產品 同步上秀

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

英特爾Intel）昨（9）日公布最強製程的AI PC處理器Panther Lake，並預告同樣以18A製程生產的伺服器處理器Intel Xeon 6+（代號Clearwater Forest）將於2026年的上半年推出，將有顯著的能源效率與效能提升。

Clearwater Forest也將在英特爾亞利桑那Fab 52新廠生產，規格升級，包含運算晶塊（tile）、基礎晶塊與I／O晶塊，分別以18A製程、Intel 3與Intel 7製程打造，主要特色包括高達288個效率核心，每周期指令數（IPC）比前一代產品提升17％，在密度、吞吐量及能耗效率方面均大幅提升。

值得注意的是，Clearwater Forest將首度導入英特爾新一代Foveros Direct 3D先進封裝技術，展現在先進封裝領域持續耕耘的實力。

英特爾指出，Clearwater Forest專為超大規模資料中心、雲端服務供應商與電信業者量身打造，可協助企業擴展工作負載、降低能源成本，推動更智慧化的服務運作。除了邊緣運算，雲端資料中心應用也是英特爾積極進攻的場域。

英特爾 Intel 雲端服務

延伸閱讀

ARM執行長批英特爾錯失時機！網肯定「追不上台積電」：短期地位難撼動

輝達投資英特爾、砸千億挺OpenAI！全球大咖瘋結盟 下一個贏家是誰？

美媒：英特爾與超微初步洽談 磋商代工合作

相信黃董...還沒年底就懂！專家點力積電（6770）進場時機：短線整理完又上

相關新聞

英特爾最強CPU催動換機潮 外界預期規格大升級 台鏈有望受惠

晶片大廠英特爾（Intel）於昨（9）日正式發表首款以最先進18A製程打造的AI PC處理器Intel Core Ult...

雙A 9月營收撐竿跳 華碩單月集團營收創新高

品牌雙A華碩、宏碁昨（9）日公布9月營收報喜，月增率都超過三成，華碩單月集團營收為825.95億元，創新高，第3季業績同...

日月光9月合併營收衝上近三年高點

封測龍頭日月光投控昨（9）日公布9月合併營收605.61億元，月增7.3%、年增9%，一舉寫下近35個月新高；第3季營收...

英特爾新伺服器產品 同步上秀

英特爾（Intel）昨（9）日公布最強製程的AI PC處理器Panther Lake，並預告同樣以18A製程生產的伺服器...

和碩9月業績重返千億大關

和碩昨（9）日公布9月營收，受惠iPhone 17系列新機上市動能強，9月營收重返千億大關、達1,149.09億元，月增...

台積營收 衝三個新高 最強9月3,309億元 股價、市值再攻頂

台積電營收衝三個新高。昨（9）日公布9月合併營收3,309.8億元，雖月減1.4%，仍是最強9月，年增31.4%，優於預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。