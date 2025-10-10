快訊

偷抱走整箱鳳梨酥！佳德「白帽阿北」主動投案 網友：阿貝還是酥了～

英特爾最強CPU催動換機潮 外界預期規格大升級 台鏈有望受惠

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
英特爾執行長陳立武在亞利桑那州廠區，展示採用18A製程生產的Panther Lake運算晶塊之晶圓。英特爾／提供
英特爾執行長陳立武在亞利桑那州廠區，展示採用18A製程生產的Panther Lake運算晶塊之晶圓。英特爾／提供

晶片大廠英特爾（Intel）於昨（9）日正式發表首款以最先進18A製程打造的AI PC處理器Intel Core Ultra系列3（代號Panther Lake），預計今年稍晚開始出貨。外界預期，Panther Lake規格大升級，有望帶動華碩（2357）、宏碁、微星等業者迎來新一波筆電換機潮。

Panther Lake堪稱英特爾史上最強筆電處理器，升級誠意十足。由運算晶塊（tile）、GPU晶塊、平台控制晶塊組成，包括CPU、GPU與NPU合計的整體平台算力最高可達180 TOPS。

Panther Lake最主要的運算晶塊以18A製程生產，包含CPU，以及新一代的NPU 5與IPU 7.5架構，其中NPU 5最高可支援50 TOPS算力。

Panther Lake的GPU晶塊也是採用新一代的Xe3架構，當中多數版本是以Intel 3製程生產，一部分版本是以台積電N3E製程生產，最高支援到120 TOPS算力；平台控制晶塊則是以台積電N6製程生產。

根據資料，Panther Lake的CPU效能跟上一代的Lunar Lake與Arrow Lake處理器相比，在相同功耗下，多執行緒表現提升五成以上，單執行緒表現比Lunar Lake提升一成以上。GPU效能比Lunar Lake與Arrow Lake大增五成以上，NPU 5的單位面積算力增加四成以上。

以省電表現來看，Panther Lake比Lunar Lake節省約一成功耗，更比Arrow Lake節省約四成功耗。

英特爾18A製程建置在亞利桑那廠區的Fab 52新廠，是目前最先進製程，採用RibbonFET環繞式閘極（GAA）電晶體架構，首度導入PowerVia背部供電技術。

英特爾執行長陳立武表示，「下一代計算平台，結合領先的製程技術、製造與先進封裝能力，將成為推動公司創新的關鍵引擎，助力打造嶄新的英特爾。美國一直是英特爾最先進的研發、產品設計和製造重鎮，很自豪能延續這項傳承，持續擴大在美國的營運版圖，並將創新成果帶給市場。」

英特爾提到，Panther Lake將廣泛支持消費型與商用AI PC、遊戲裝置與邊緣運算解決方案，包括機器人技術。由於採用可擴展的多晶片架構，可為合作夥伴在不同外型規格、應用領域與價格帶方面，提供前所未有的靈活性。

英特爾 平台

延伸閱讀

ARM執行長批英特爾錯失時機！網肯定「追不上台積電」：短期地位難撼動

輝達投資英特爾、砸千億挺OpenAI！全球大咖瘋結盟 下一個贏家是誰？

美媒：英特爾與超微初步洽談 磋商代工合作

相信黃董...還沒年底就懂！專家點力積電（6770）進場時機：短線整理完又上

相關新聞

英特爾最強CPU催動換機潮 外界預期規格大升級 台鏈有望受惠

晶片大廠英特爾（Intel）於昨（9）日正式發表首款以最先進18A製程打造的AI PC處理器Intel Core Ult...

雙A 9月營收撐竿跳 華碩單月集團營收創新高

品牌雙A華碩、宏碁昨（9）日公布9月營收報喜，月增率都超過三成，華碩單月集團營收為825.95億元，創新高，第3季業績同...

日月光9月合併營收衝上近三年高點

封測龍頭日月光投控昨（9）日公布9月合併營收605.61億元，月增7.3%、年增9%，一舉寫下近35個月新高；第3季營收...

英特爾新伺服器產品 同步上秀

英特爾（Intel）昨（9）日公布最強製程的AI PC處理器Panther Lake，並預告同樣以18A製程生產的伺服器...

和碩9月業績重返千億大關

和碩昨（9）日公布9月營收，受惠iPhone 17系列新機上市動能強，9月營收重返千億大關、達1,149.09億元，月增...

台積營收 衝三個新高 最強9月3,309億元 股價、市值再攻頂

台積電營收衝三個新高。昨（9）日公布9月合併營收3,309.8億元，雖月減1.4%，仍是最強9月，年增31.4%，優於預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。