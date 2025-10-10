英特爾最強CPU催動換機潮 外界預期規格大升級 台鏈有望受惠

晶片大廠英特爾（Intel）於昨（9）日正式發表首款以最先進18A製程打造的AI PC處理器Intel Core Ultra系列3（代號Panther Lake），預計今年稍晚開始出貨。外界預期，Panther Lake規格大升級，有望帶動華碩（2357）、宏碁、微星等業者迎來新一波筆電換機潮。

Panther Lake堪稱英特爾史上最強筆電處理器，升級誠意十足。由運算晶塊（tile）、GPU晶塊、平台控制晶塊組成，包括CPU、GPU與NPU合計的整體平台算力最高可達180 TOPS。

Panther Lake最主要的運算晶塊以18A製程生產，包含CPU，以及新一代的NPU 5與IPU 7.5架構，其中NPU 5最高可支援50 TOPS算力。

Panther Lake的GPU晶塊也是採用新一代的Xe3架構，當中多數版本是以Intel 3製程生產，一部分版本是以台積電N3E製程生產，最高支援到120 TOPS算力；平台控制晶塊則是以台積電N6製程生產。

根據資料，Panther Lake的CPU效能跟上一代的Lunar Lake與Arrow Lake處理器相比，在相同功耗下，多執行緒表現提升五成以上，單執行緒表現比Lunar Lake提升一成以上。GPU效能比Lunar Lake與Arrow Lake大增五成以上，NPU 5的單位面積算力增加四成以上。

以省電表現來看，Panther Lake比Lunar Lake節省約一成功耗，更比Arrow Lake節省約四成功耗。

英特爾18A製程建置在亞利桑那廠區的Fab 52新廠，是目前最先進製程，採用RibbonFET環繞式閘極（GAA）電晶體架構，首度導入PowerVia背部供電技術。

英特爾執行長陳立武表示，「下一代計算平台，結合領先的製程技術、製造與先進封裝能力，將成為推動公司創新的關鍵引擎，助力打造嶄新的英特爾。美國一直是英特爾最先進的研發、產品設計和製造重鎮，很自豪能延續這項傳承，持續擴大在美國的營運版圖，並將創新成果帶給市場。」

英特爾提到，Panther Lake將廣泛支持消費型與商用AI PC、遊戲裝置與邊緣運算解決方案，包括機器人技術。由於採用可擴展的多晶片架構，可為合作夥伴在不同外型規格、應用領域與價格帶方面，提供前所未有的靈活性。