Pixel折疊新機實測 3C達人：小改款優化效能與結構

Google新一代折疊手機Pixel 10 Pro Fold今天在台灣開賣，3C達人實際上手體驗後指出，今年新機屬於小改款，與前一代主要差異在於效能與結構優化，雙螢幕拓展了應用範圍，讓拍照與操作更直覺，但輕薄與電池續航仍是市面上折疊機尚未解決的課題。

Google第3代折疊機Pixel 10 Pro Fold搭載自製TensorG5晶片，從過去由三星代工改採台積電3奈米製程，中央處理器（CPU）效能提升34%，並收窄外部邊框，搭配更薄的螢幕邊緣，外螢幕放大至6.4吋，內螢幕維持8吋。

3C達人、YouTube頻道「壹哥的科技生活」主編壹哥對中央社記者表示，Pixel 10 Pro Fold內建的客製化晶片由台積電代工生產，與Google首次合作，被視為跨越新門檻。除了晶片效能之外，其他規格變動不大，但實際體驗顯著改善。

壹哥特別提到，Pixel 10 Pro Fold的折疊結構有所調整，其中鉸鏈耐用度提升，開闔手機變得更緊、更不易鬆動，解決上一代單手握持時的廉價感問題。

Pixel 10 Pro Fold相機的「拍照指導」功能，可以在人工智慧（AI）快速掃瞄場景後，提供構圖建議。壹哥發現，這項功能在折疊機上的體驗與直立式Pixel 10不同，左螢幕會顯示動畫，且右螢幕字體較大，提供更清楚的拍攝指引。

另一項AI拍照功能「一起拍」，在今年Pixel 10系列的反應更靈敏，對準白框時提供更明顯的震動回饋，在切換不同拍攝者時，有助於提升操作穩定性。

Pixel 10 Pro Fold限定的拍照功能「即時查看」，拍攝時可以在展開的8吋內螢幕上，同時看到取景畫面和較早拍下的照片，方便進行更精確的畫面調整。透過「雙螢幕預覽」也能讓被拍攝對象看到即時畫面，更放心擺姿勢。

壹哥認為，未來折疊機的決勝關鍵在於輕薄與長續航，如果能做到與直立式手機同樣輕薄且電力充足，對消費者的吸引力會大增。

另一個關鍵因素是價格，壹哥分析，目前旗艦手機售價至少新台幣4萬元起跳，若消費者多加5000元能買到折疊機，會更有吸引力，推測折疊機的價格甜蜜點將落在5萬元至6萬元之間，且周邊生態系越完整的廠商，越有機會擴展折疊機的使用場景，例如操控智慧家電等，折疊機競爭力自然越高。