大立光法說會／第3季獲利70億元 每股純益53.05元

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
大立光董事長林恩平。圖／本報系資料照片
大立光（3008）9日召開法說會，公布今年第3季稅後純益70.8億元，季增5.86倍，年增6.8%，為三季來最佳，每股純益53.05元。其中，單季毛利率47.2%，季減6.43個百分點，不如預期，下探八季來低點。

大立光累計今年前三季稅後純益145.55億元，年減16%，每股純益109.06元。大立光今天股價收2,470元，下滑15元。

大立光今年9月營收62.35億元，較上月營收成長4%，為一年來最佳，較去年同期衰退4%；大立光表示，10月拉貨動能和9月差不多。

大立光第3季合併營收176.77億元，較今年第2季成長51%，較去年同期衰退7%；累計今年前九月合併營收439.29億元，較去年同期成長7%。

大立光為全球手機鏡頭龍頭，通吃蘋果及非蘋陣營訂單，也是iPhone 17鏡頭主力供應商，受惠新機鋪貨潮啟動，營收連四月成長。

