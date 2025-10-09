大立光法說會／第3季獲利70億元 每股純益53.05元

2011年11月，一名駐阿富汗、隸屬第八十二空降師的情報官向美國陸軍剛成立不久的單位快速裝配部隊（Rapid Equipping Force）提出請求。這個單位成立於2002年，位於華盛頓特區外的維吉尼亞州貝爾沃堡（Fort Belvoir），目的是加速為前線士兵開發新武器、裝備和軟體平台。過去幾十年間，類似的嘗試有幾十個，這只是其中之一。該單位的既定目標，是要在三到六個月內取得或打造出士兵所需的裝備。在國防承包領域裡，這樣的時程非常大膽，因為新的武器系統往往需要數年、甚至數十年才能研發完成。那位情報官向位於維吉尼亞州的軍方採購辦公室提出一份正式申請，要求取得帕蘭泰爾的軟體，以協助蒐集、分析來自阿富汗前線的情報，因應愈來愈棘手的簡易爆炸裝置威脅。前線的風險很高，而且愈來愈高。情報官寫道，如果無法使用帕蘭泰爾的軟體，美國將「錯失行動的機會，為軍隊帶來不必要的風險」。

