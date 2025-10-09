明年營運新動力 ！宣德科技獲北美博弈系統大廠認證

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

宣德科技（5457）9日於一年一度全球遊戲設備展（G2E）宣布，正式獲得北美博弈系統大廠認證，成為其策略組裝夥伴，象徵宣德科技正式跨足全球博弈設備及金融設備的重要里程碑。該公司預期，博弈系統將從明年開起，成為營運成長的新引擎。

值得一提的是，由於該北美客戶近期出現重大整併，同時橫跨博弈、金融領域，宣德成為策略夥伴後，相關設備訂單都將受惠。

宣德表示，本次合作不僅鞏固公司在精密組裝領域的競爭力，意味著公司技術與製程品質已達國際領先水準，更標誌著集團資源整合的成果，包含自身機構零組件，聲學及透過與策略夥伴合作線束及模組開發來整合優化供應鏈。在未來則可立基於此，在遊戲機台、智慧金融機台及後端設備等領域，提供全球客戶更多元的整合方案。

宣德持續深化國際化布局，近期有多項相關公告。其中，為因應市場變化及主要客戶的在地化需求，宣德積極於北美地區投資，並已公告擬於美國設立控股公司，以便與歐美客戶群進行更緊密的開發與合作。此外，宣德董事會也已通過對新加坡子公司進行現金增資3,000萬美元，以及採購一批墨西哥廠的設備，交易總金額約為2,210萬美元。

宣德 博弈 增資

