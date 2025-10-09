台積電第3季及前三季營收同寫歷史新高 前三季增幅達36.4%

台積電今日公布9 月合併營收為3309.8億元，比上月減少1.4%，但較去年同期增加31.4%。第3季營收9899.18億元，續創單季歷史新高；累計前三季合併營收約2兆7629.64億元，年增36.4%，同創歷年同期新高。

台積電結算第3季合併營收9899.18億元，比前一季9337.92億元，季增6%。台積電稍早預估第3季美元營收介於318～330億美元，匯率基礎29元兌1美元，以中間值計算約預估季增8%，實際季增幅約6%， 符合前一次法說會預估的區間。

由於新台幣第3季季底匯率收在30.469元，貶幅1.86％，法人預估將進一步推升新台幣計價營收與毛利率。隨著第3季合併營收續創新高，法人預期，第3季獲利將同步改寫歷史新高。

台積電今日股價也在輝達執行長黃仁勳消除市場擔心AI泡沬化的疑慮、及ADR（美國存託憑證）大漲3.57%下，盤中一度平歷史天價1445元，最後以1440元作收、上漲25元，漲幅1.76%。

台積電訂下周四（16日）舉行法說會，將公布第3季獲利結果及提出本季營收展望，一般預料在AI晶片需求浪潮熱度不減，台積電第4季及明年營收展望仍樂觀，只是面臨美國白宮政府要求加大在美投資下，台積電是否會上修先進製程在美生產比重，將是法說會關注焦點。