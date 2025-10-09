快訊

普發現金再過一關！財委會初審通過 最快17日三讀

川普促成以哈停火 拿諾貝爾和平獎穩了？專家點出「不利因素」

賀！台灣首度入選 4間飯店獲得「米其林一星鑰」肯定

CATCHPLAY TV 頻道數突破60台 財經新聞台上線

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

串流平台競爭有線電視市場，串流業者CATCHPLAY+影音平台宣布，近期推出CATCHPLAY TV網路電視服務後，不斷新增各式頻道，新增頻道數已突破60台，且持續新增中，用戶不管在手機、電腦或電視上，隨時打開網站及App可一次網羅上萬小時最新院線電影、美劇、台劇、以及超過60台的各式頻道。

CATCHPLAY TV宣布新增非凡新聞台，全天候提供台灣市場第一手財經資訊。同時結合TVBS新聞、東森新聞、東森財經、台視、民視、BBC News、NHK World Japan等主要新聞頻道；並新增至八個動漫馬拉松頻道、11大電影台、20 台多元生活、綜藝、娛樂頻道，並為戲劇打造專屬頻道。強調「頻道方案」月付只要66元起，「CATCHPLAY+ 美劇」的搭配則有首年優惠。

有線電視 美劇 平台

延伸閱讀

10年期美債標售符合預期！政府停擺不影響？辣媽：長期停擺衝擊具體化

想賣掉均價190元的鴻海…改00919、00878或0056？財經雪倫：換東元邏輯不通

訂閱破10萬財經YouTuber到大學演講！問：「誰看過我」瞬間全場靜默

月薪5萬以下免稅？財經網紅讚「釋放更多消費力」：更樂於工作

相關新聞

大立光法說會／第3季獲利70億元 每股純益53.05元

大立光（3008）9日召開法說會，公布今年第3季稅後純益70.8億元，季增5.86倍，年增6.8%，為三季來最佳，每股純...

台積電第3季及前三季營收同寫歷史新高 前三季增幅達36.4%

台積電今日公布9 月合併營收為3309.8億元，比上月減少1.4%，但較去年同期增加31.4%。第3季營收9899.18...

科技業離開軍方發展會更好？專家：帕蘭泰爾（PLTR）站穩關鍵在擁抱衝突

2011年11月，一名駐阿富汗、隸屬第八十二空降師的情報官向美國陸軍剛成立不久的單位快速裝配部隊（Rapid Equipping Force）提出請求。這個單位成立於2002年，位於華盛頓特區外的維吉尼亞州貝爾沃堡（Fort Belvoir），目的是加速為前線士兵開發新武器、裝備和軟體平台。過去幾十年間，類似的嘗試有幾十個，這只是其中之一。該單位的既定目標，是要在三到六個月內取得或打造出士兵所需的裝備。在國防承包領域裡，這樣的時程非常大膽，因為新的武器系統往往需要數年、甚至數十年才能研發完成。那位情報官向位於維吉尼亞州的軍方採購辦公室提出一份正式申請，要求取得帕蘭泰爾的軟體，以協助蒐集、分析來自阿富汗前線的情報，因應愈來愈棘手的簡易爆炸裝置威脅。前線的風險很高，而且愈來愈高。情報官寫道，如果無法使用帕蘭泰爾的軟體，美國將「錯失行動的機會，為軍隊帶來不必要的風險」。

神基推出新強固 AI PC 結合強大 AI 效能與永續製造

神基（3005）控股旗下子公司神基科技（Getac）9日宣布推出全新S510AD筆記型電腦。這是一款以AMD Ryzen...

即興喜劇和科技業很相似？學者：做出認為的可行的想法、不必拘泥理論

多年來，帕蘭泰爾都會發給新員工一本有點難讀的書，談的是即興劇場（improvisational theater），由英國導演暨劇作家凱斯．強史東（Keith Johnstone）在1970年代末期出版。 強史東被譽為即興表演理論的主要奠基者，這種表演方式在美國稱為「即興」（improv），並在許多方面深深影響當代電影和電視文化裡對幽默的詮釋方式。 這本書不厚，看起來和電腦科學或打造企業軟體毫無關係，因此新員工收到時往往非常意外。 然而，即興劇場與創辦或加入新創公司時面臨深淵般的挑戰，有許多相似之處。

女力展現！鴻海輪值 CEO 楊秋瑾 入選亞洲最具影響力女性

鴻海（2317）科技集團經營管理階層，再度獲外界肯定！輪值CEO楊秋瑾（Kathy Yang）入選《財富雜誌》（Fort...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。