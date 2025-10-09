CATCHPLAY TV 頻道數突破60台 財經新聞台上線

串流平台競爭有線電視市場，串流業者CATCHPLAY+影音平台宣布，近期推出CATCHPLAY TV網路電視服務後，不斷新增各式頻道，新增頻道數已突破60台，且持續新增中，用戶不管在手機、電腦或電視上，隨時打開網站及App可一次網羅上萬小時最新院線電影、美劇、台劇、以及超過60台的各式頻道。

CATCHPLAY TV宣布新增非凡新聞台，全天候提供台灣市場第一手財經資訊。同時結合TVBS新聞、東森新聞、東森財經、台視、民視、BBC News、NHK World Japan等主要新聞頻道；並新增至八個動漫馬拉松頻道、11大電影台、20 台多元生活、綜藝、娛樂頻道，並為戲劇打造專屬頻道。強調「頻道方案」月付只要66元起，「CATCHPLAY+ 美劇」的搭配則有首年優惠。