神基推出新強固 AI PC 結合強大 AI 效能與永續製造

神基（3005）控股旗下子公司神基科技（Getac）9日宣布推出全新S510AD筆記型電腦。這是一款以AMD Ryzen AI處理技術為核心打造的高效能強固型電腦，專為需要先進邊緣AI效能以應對嚴苛現場與工業環境的專業人員設計，特別適用於汽車、公用事業、前線作業、公共安全與國防等產業，S510AD將於11月上市。

S510AD是最新加入Copilot+ PC行列的Getac設備，繼B360 Plus筆電、F120平板與新一代 UX10平板之後，進一步壯大Getac快速成長的產品陣容。

S510AD採用AMD Ryzen AI 5 340 / 7 350處理器、AMD Radeon800M顯示晶片與AMD XDNA 2 NPU（神經處理單元），提供高達50兆次運算（TOPS） 的裝置AI效能，讓多工處理與高畫質影像在工作現場流暢運作。

神基指出，這款筆電是一個多功能強固型解決方案，特別適用於汽車、公用事業、前線作業、公共安全與國防等產業，協助專業人員透過即時診斷、智慧自動化與安全的離線運算，加速決策並提升作業效率。 專為複雜現場作業而設計S510AD專為嚴苛現場環境中的高生產力而打造。其15.6吋FHD大尺寸螢幕具備1,000尼特高亮度與太陽光可視技術，能在各種天候條件下快速完成複雜任務。

同時，S510AD也是Getac最新一款採用SORPLAS材質的裝置。SORPLAS是由索尼半導體解決方案公司（SSS）所研發的一種環保塑料，其回收材料利用率高達99%。S510AD機殼中更有超過45%採用消費後回收（PCR）材料，協助減少能源消耗、碳排放與電子廢棄物，同時保有卓越的耐用性。

神基控股暨神基科技董事長黃明漢表示，S510AD的推出，代表我們在擴展AI-Rugged產品組合上邁出重要一步。這款裝置基於AMD最新AI處理技術，滿足客戶對平台多元化的需求，同時維持Getac 一貫的堅固可靠與永續理念，協助企業加速在前線導入AI。