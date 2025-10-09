科技業離開軍方發展會更好？專家：帕蘭泰爾（PLTR）站穩關鍵在擁抱衝突

2011年11月，一名駐阿富汗、隸屬第八十二空降師的情報官向美國陸軍剛成立不久的單位快速裝配部隊（Rapid Equipping Force）提出請求。

這個單位成立於2002年，位於華盛頓特區外的維吉尼亞州貝爾沃堡（Fort Belvoir），目的是加速為前線士兵開發新武器、裝備和軟體平台。

過去幾十年間，類似的嘗試有幾十個，這只是其中之一。該單位的既定目標，是要在三到六個月內取得或打造出士兵所需的裝備。在國防承包領域裡，這樣的時程非常大膽，因為新的武器系統往往需要數年、甚至數十年才能研發完成。

那位情報官向位於維吉尼亞州的軍方採購辦公室提出一份正式申請，要求取得帕蘭泰爾的軟體，以協助蒐集、分析來自阿富汗前線的情報，因應愈來愈棘手的簡易爆炸裝置威脅。前線的風險很高，而且愈來愈高。情報官寫道，如果無法使用帕蘭泰爾的軟體，美國將「錯失行動的機會，為軍隊帶來不必要的風險」。

到了2012年初，阿富汗前線士兵對帕蘭泰爾軟體的使用需求開始增加，有些士兵想方設法繞開傳統採購流程裡層層的官僚制度，直接向軍方高官要求配發筆電和軟體。

例如，2012年1月，一名駐阿富汗的情報官員發電子郵件給陸軍採購人員，指出陸軍現有的資料分析系統「並沒有讓我們的工作變輕鬆，反而是帕蘭泰爾讓我們取得情報優勢」。

隔月，也就是2012年2月25日，那名情報官員再次要求帕蘭泰爾，強調若在缺乏有效軟體的情況下作戰，軍隊承受的風險會不斷上升，前線士兵也會更挫折。

情報分析師寫道：「我們不要待在這裡一邊打激烈的仗，一邊有人傷亡，同時繼續勉強使用一套無效的情報系統。」根據《財富》（Fortune）雜誌的一篇文章報導，一位曾擔任詹姆斯．馬蒂斯（James Mattis，後來成為美國國防部長）副手的人，在國防部內申請使用帕蘭泰爾軟體的文件裡寫道：「今天有些海軍陸戰隊員之所以還活著，就是因為這套系統的能力。」

帕蘭泰爾的軟體在阿富汗有一群忠實的支持者，特別是美國特種部隊。

對這些部隊來說，情報能力極其重要，能夠快速瀏覽多個資料庫、出任務前整合背景資訊的能力更是不可或缺。然而，在全球各地擁有數十萬人的陸軍現役人員仍非常抗拒大規模採用帕蘭泰爾的產品。

軍方花費超過十年自行開發的軟體系統當時仍處開發階段。《聯邦採購效率法》至今已通過二十幾年，法案以簡明的措辭要求聯邦機構在開發自己的產品之前，應先考慮購買既有產品，這個規定似乎為聯邦機構帶來一條往前走的道路。

2016年，帕蘭泰爾向位於華盛頓特區的美國聯邦索償法院提起訴訟，主張陸軍在開發自己的數據和分析平台時，根本拒絕考慮使用既有的商用產品。

這類訴訟稱不上史無前例，但也非常罕見，因為大多數政府承包商都很聰明，會避免控告將來可能成為潛在客戶的政府機構。

但我們不是這樣看待事情。聯邦法規的用詞非常簡單明瞭，要求軍隊在研發自己的軟體之前，至少要先考慮購買市場上已經有的軟體。

此案由瑪麗安．布蘭克．霍恩（Marian Blank Horn）法官審理，她在2016年11月提出長達一百零四頁的判決書，裁定「陸軍未能妥善判斷⋯⋯市面上市否已有商品能夠滿足本次採購所需」，並認為「陸軍的做法無理又任性」。總之，我們贏了。

2018年3月，美國陸軍宣布將從雷神（Raytheon）和帕蘭泰爾這兩家公司當中，擇一來開發未來的情報平台。

約翰．麥肯（John McCain）曾是美國海軍軍官，判決出來的當下他是亞利桑那州的參議員。他寫道，這是正確的決定，陸軍投入了30 億美元的投資後，「是時候另闢蹊徑了。」一年後，也就是2019年3月，軍方宣布帕蘭泰爾得到整份合約。

根據《華盛頓郵報》（Washington Post）的報導，美國軍方轉向科技業，並在某種程度上勉強接受一家新創公司幫它們建置系統，是「政府第一次讓矽谷的軟體公司主導正式的國防計劃，而非交給傳統的軍事承包商處理」。

這場轉變象徵美國國防部開始轉向軟體與科技領域，轉向過去曾多次拒絕與美國軍方合作的科技業—這個產業寧可把重心與大量心力投入在更好賺的消費性產品上。

2001年，我們派工程師前往阿富汗的坎達哈，致力為美國及盟國情報機關打造更強大的分析軟體平台之際，矽谷在意的東西卻和阿富汗的山口和沙漠毫不相干，因為矽谷有自己的創投和創業家大軍。

Zynga 是一家電玩廠商，它們開發出社群網路遊戲《農場鄉村》（FarmVille），玩家可以在遊戲裡爭相開墾土地、飼養牲畜。當時，Zynga 因這款遊戲成為矽谷寵兒。

2011年12月，Zynga 以70 億美元的估值上市。來自華爾街的熱情，以及想要把數百萬、甚至數十億的潛在使用者和流量變現的渴望，變得再明顯不過。

一位券商分析師在Zynga 上市前夕告訴《紐約時報》：「這是一場革命。」至於在阿富汗塵土飛揚的路上清除隱藏炸彈的工作—既孤獨又要與死亡為伍—感覺非常遙遠。

Zynga 對消費市場的熱情和興趣並非孤例。酷朋（Groupon）是當年最受矚目的公開上市公司，也是創投圈寵兒中的寵兒。酷朋在地方零售商店為消費者提供折扣優惠，當時《富比士》（Forbes）有一篇文章指出，酷朋的估值高達250 億美元，將成為「歷史上創投投資的最大上市案」。

這家公司如今雖仍在營運，但撐得很勉強，自從上市以來股價一路暴跌，如今的市值只剩過去的一點點。Zynga 和酷朋曾吸引全世界的目光，相較之下，帕蘭泰爾走上截然不同的道路，遠離消費市場。 （本文摘自感電出版《科技共和國：硬實力、軟信念與西方未來——Palantir 帕蘭泰爾的思想起源》，作者： 亞歷山大・卡普, 尼可拉斯・詹米斯卡）

許多人認為這才是正確的方向。有些員工覺得我們很蠢，還有一些員工辭職，前往新一代做消費者產品的新創公司工作。有一位早期的工程師離職了，因為他認為我們的股票根本不值錢，他想要更多現金回報而不是股票，這樣他才能買高級音響。

市場已經說話了，而大家不喜歡質疑市場的智慧。

科技產業已經轉身離開軍方，沒有興趣和龐大的官僚體系周旋，美國國內的民眾對軍方的態度也充滿矛盾，甚至有不少人明確反對。對科技圈來說，還有其他更有利可圖的消費市場等著它們去征服。

然而，帕蘭泰爾之所以能夠站穩腳跟，正是因為我們能夠容忍衝突，甚至某種程度來說，我們偏好衝突，並且對一切有用的東西都非常執著—這是工程師的本能。