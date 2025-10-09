迎戰電能產業新契機 工研院首推「電力規劃與系統整合認證班」

快訊

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
因應AI科技發展、半導體產業擴廠及推動深度節能等趨勢，工研院電網學校成立6年來，至今已培訓近1800人次電力與電網領域專業人才。工研院／提供
工研院整合能源界專家推出「電力規劃與系統整合認證班」，課程聚焦於先進電網、電力系統設計與多元能源整合等核心領域，幫助產業培養關鍵戰力，以掌握二次能源轉型的挑戰與機會。

因應AI科技發展與產業持續成長，全球都面臨電力供給無虞與韌性的重大挑戰。各國也無不透過深度節能、前瞻減碳技術、多元綠能、科技儲能及韌性電網等多重策略，積極應對，這也讓電力規劃與系統整合成為策略性關鍵議題。然具備電力系統導入規劃與整合能力的專業人才，也正是產業最欠缺。

工研院副總暨產業學院執行長周怡君表示，工研院自2019年即攜手台灣電力與能源工程協會，及電能產業成立「電網學校暨人才發展聯盟」，至今已培訓近1800人次電力與電網領域專業人才。近年來微電網、虛擬電廠、儲能應用、電力交易等新興議題崛起，資料中心、工廠及大型商場等場域的導入需求也日益殷切。因此，市場亟需能夠進行多元能源技術評估、規劃與整合導入的跨域人才，以協助電能產業為企業導入深度節能系統。

周怡君補充指出，今年電網學校更首度推出「電力規劃與系統整合認證班」，集結國內頂尖電力專家共同規劃，以「電力規劃」與「系統整合」為兩大主軸，結合理論架構、實務案例與最新技術趨勢，協助學員全面建立能源系統整合與規劃能力。課程內容涵蓋電路學、電力系統概論、配電系統設計、儲能導入策略、智慧能源應用、虛擬電廠與分散式能源資源管理系統(DERMS)、微電網設計、系統整合實務與專題研討等。專題實作是本課程的一大特色，也是確認能力的一環，學員可攜帶企業的實際專案參與。課程中將安排專家提供手把手的指導，協助學員將所學知識技能無縫接軌應用於真實工作情境。

工研院電網學校為國內首屈電力專業培訓機構，首屆「電力規劃與系統整合認證班」將於10月21日開課，採線上自學、直播與實體授課混合方式進行，並安排專題指導與認證測驗，學員完成課程通過考試後，可獲得工研院認證證書，並具申請電網人才聯盟獎學金資格，有機會獲得最高新台幣3萬元。歡迎電力專業人士、系統規劃與能源設施規劃、及關注能源從業者踴躍報名參加。詳細資訊請洽工研院產業學院李小姐（03-591-6539）或高小姐（03-591-6092），或上網報名：https://reurl.cc/RkDkDe。

工研院首度推出「電力規劃與系統整合認證班」，聚焦於電力系統設計與多元能源整合，結合理論架構、實務案例與最新技術趨勢，協助學員全面建立能源系統整合與規劃能力，迎戰能源轉型與淨零排放的挑戰。工研院／提供
