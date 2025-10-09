AI 浪潮帶來新型金融犯罪 大數據公司和勤業眾信強強聯手阻詐

快訊

經濟日報／ 記者秦鈺翔/台北即時報導

大數據股份有限公司（BIG DATA Co., Ltd.）8日宣布與國內最大會計師事務所勤業眾信聯合會計師事務所（Deloitte Taiwan）展開策略合作並簽訂合作備忘錄，攜手推動數據導向的科技阻詐服務，協助國內企業針對複合性的金融犯罪活動進行主動分析與運用AI強化詐欺犯罪偵測效果，讓企業能夠提升詐欺犯罪的偵測效率，也協助企業保護客戶的寶貴資產。

大數據(股)公司多年來持續投入AI技術研發與產品升級，將數據採集、語意模型、AI分析軟體、企業DX決策應用到調查發表平台的「智能數據價值鏈」進行串聯，並透過旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》、數據分析平台《網路溫度計DailyView》等數據科技工具的數據全流程服務，已協助累計超過1,000家企業，進行ESG風險控管、溝通策略制定與意見領袖推薦等。

面對生成式AI應用快速增長，大數據(股)公司推出結合大型語言模型與輿情資料庫的《KEYPO Agent》，即時生成洞察與策略建議；同時AI技術的便利，也讓偽冒、詐騙與錯假訊息層出不窮，信任成為企業與消費者之間最關鍵的資產，因此研發《KEYTECTOR》防偽冒偵測與《KEYKYC》商業風險即時情報平台，協助企業分別解決品牌偽冒與合作夥伴風險管理痛點，強化市場韌性。

而勤業眾信在金融犯罪與企業不當行為之預防與鑑識領域同樣深耕多年，善用全球資源協助企業打造完整之解決方案，協助企業在營運活動與風險管控中取得最佳平衡。面對人工智慧浪潮帶來的新型詐欺犯罪活動，勤業眾信積極攜手科技阻詐生態圈夥伴的力量，涵蓋數據提供與分析、法律專家、網路安全、機器學習模型訓練、雲端服務平台業者、生成式AI應用等多元領域，以聯合防禦的視角，共同形塑新世代金融犯罪防制的典範。

大數據(股)公司創辦人暨執行長金志丞表示，「邁入十週年，我們期待透過與勤業眾信管理顧問的合作，發揮「智能數據價值鏈」的全流程服務優勢，全面協助企業將數據轉化為有價值、可信賴且能驅動行動的決策資產，同時以高品質的數據做為科技阻詐的驅動力」。勤業眾信聯合會計師事務所江榮倫執行副總則指出，詐欺犯罪已經提升為國際間許多國家的挑戰，受害者也從自然人擴散到企業，因此本次在勤業眾信全球整合策略的趨勢上，邀請在數據分析的領導品牌大數據(股)公司來成為科技阻詐的生態圈夥伴之一，也期待能夠發揮雙贏的效果。

