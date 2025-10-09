趨勢科技協助國際刑警組織打擊非洲地區詐騙 破獲網路犯罪組織

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

全球網路資安領導廠商趨勢科技近期參與兩起由國際刑警組織（INTERPOL）主導的Operation Serengeti 2.0與Operation Contender 3.0執法行動，提供惡意基礎設施標註與追蹤、IP與網域情資分享、勒索與色情勒索郵件偵測，及實戰研習培訓等關鍵支援，成功協助非洲多國執法單位鎖定並瓦解大規模網路詐騙與犯罪網絡。

在2025年6至8月的Operation Serengeti 2.0行動中，案件涉及了總值3,700萬美元的非法加密貨幣詐騙、交易高達三億美元並影響超過65,000名受害者的投資詐騙，以及涉案金額高達160萬美元的繼承詐騙。

趨勢科技在這起行動中提供惡意基礎設施標註與追蹤、關鍵的IP/網域/C&C伺服器情資分享、偵測勒索與色情勒索郵件、提供執法單位實作訓練等支援。此案最終由非洲18國政府機關及英國警方共同逮捕1,209名嫌疑人，拆除11,432個惡意基礎設施，追回非法資金近9,740萬美元，並保護近88,000名潛在受害者。

在2025年7月28日至 8月11日的Operation Contender 3.0執法行動中，趨勢科技參與協助INTERPOL針對愛情詐騙（Romance scams）與色情勒索（Sextortion）犯罪網絡進行偵辦，為執法團隊提供強化分析包括潛在嫌疑犯電話號碼與社群帳號資訊的技術與情資支援。此案最終逮捕260名嫌疑人，查扣1,235件電子設備，並成功凍結部分詐騙資金；受害人數共計1,463人，總詐騙金額估計達280萬美元。

這兩起成功破獲的行動再次展現了趨勢科技威脅研究團隊在威脅情報及詐騙手法研究的投入，趨勢科技不僅是執法單位的資安夥伴，也支持及幫助推動跨國協作。未來，趨勢科技將持續與國際刑警組織與各國執法單位緊密，支持及幫助推動跨國協作，打造更安全的數位環境。

