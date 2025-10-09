快訊

免費貼圖13款！還有GU表情貼、主題背景直接用 這款終身免費

中職／李振昌獲東山再起獎 克服車禍重創→連21場無失分

MLB／斯萊特勒隊史第1人級好投也沒救 洋基慘遭藍鳥4戰淘汰

女力展現！鴻海輪值 CEO 楊秋瑾 入選亞洲最具影響力女性

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海輪值CEO楊秋瑾（中），入選亞洲最具影響力女性。鴻海／提供
鴻海輪值CEO楊秋瑾（中），入選亞洲最具影響力女性。鴻海／提供

鴻海（2317）科技集團經營管理階層，再度獲外界肯定！輪值CEO楊秋瑾（Kathy Yang）入選《財富雜誌》（Fortune）「2025 亞洲最具影響力女性（Most Powerful Women Asia 2025）」百大名單，首次入榜即獲得第五名佳績。本次入選，代表其在工作上，以創新策略和領導力推動市場成長、擴大營運規模，塑造亞洲的商業版圖的努力備受肯定。

楊秋瑾今年接任輪值CEO一職，在全球最大科技製造平台服務公司，已擁有 18 年經驗，於集團內致力於塑造永續領導力，同時在全球物流、貿易合規以及全球園區營運等領域，持續展現廣泛且專業影響力。輪值CEO制度作為鴻海高階人才培育的一部分，旨在建立具備營運執行力和組織管理能力的領導人才庫。作為首位擔任此職務的女性CEO，楊秋瑾不僅提升集團的公司治理程度，並優化了相關業務與管理流程。

「我很榮幸能獲得這份認可！這份榮譽不只屬於個人，也是對鴻海同仁的肯定。在全球供應鏈劇烈變化的時代，團隊建立韌性生產能力，運用科技賦能是企業持續成長發揮影響力的關鍵。鴻海會持續運用自身優勢，為世界一流客戶提供即時的服務。我們也會投資人才，特別是下一代女性領導者，共同塑造更美好的未來。」

《財富雜誌》亞洲區執行長洪群芳表示：「2025 亞洲最具影響力女性榜單，肯定了多元性的重要—入選名單從亞洲最具權勢的董事會到文化、體育和公共生活領域，今年的獲選者正在制定亞洲的遊戲規則，並塑造這個地區的未來願景。她們共同體現了當今亞洲最具影響力女性的深度、廣度與創造力。」

《財富雜誌》在編制這份榜單時，編輯團隊嚴謹評估了公司的規模和營運狀況、產業發展趨勢、影響力、創新能力，以及推動社會影響的努力。從亞洲24個市場遴選而出，獲獎者包括在《財富雜誌》全球500強企業中，擔任全球或區域職位的28位女性，以及6位在《財富雜誌》東南亞500強企業中擔任執行長、董事長或其他高階主管職位。此外，《財富雜誌》還重點介紹了來自亞洲各地區，包括藝術、體育界的文化偶像及公職領域的12位有影響力人物。

鴻海輪值CEO楊秋瑾 入選亞洲最具影響力女性。鴻海／提供
鴻海輪值CEO楊秋瑾 入選亞洲最具影響力女性。鴻海／提供

鴻海

延伸閱讀

戴爾調高財測 供應鏈利多 鴻海、神達等受惠

鴻海展望 大摩、高盛按讚

鴻海9月營收創高 法人看股價後市

鴻海營收／9月8,370億元再創新高 爆發期即將到來？

相關新聞

女力展現！鴻海輪值 CEO 楊秋瑾 入選亞洲最具影響力女性

鴻海（2317）科技集團經營管理階層，再度獲外界肯定！輪值CEO楊秋瑾（Kathy Yang）入選《財富雜誌》（Fort...

「需求很急很快啊！」聯電50億美元擴廠新加坡竹科 打造非中非台新模式

25年前，聯電蓋起新加坡第一座12吋晶圓廠，如今不僅斬獲「非中非台」契機，年產能上看百萬片，更把新加坡廠變身車用研發基地，與台灣成雙引擎。

輝達攜馬斯克攻AI 黃仁勳證實將入股xAI

輝達執行長黃仁勳證實，繼投資OpenAI千億美元之後，將入股特斯拉執行長馬斯克旗下AI新創xAI。業界看好，AI教父黃仁...

黃仁勳談甲骨文毛利微薄 要有耐心

媒體披露甲骨文（Oracle）公司出租搭載輝達晶片的伺服器事業毛利微薄，拖累甲骨文股價7日收盤大跌2.5%，並導致費半指...

四大代工廠衝出最旺9月 緯穎、英業達也有好表現

代工廠廣達、緯創、緯穎、英業達昨（8）日公布9月營收，分別為1,841.09億元、2,034.36億元、863.16億元...

廣達、緯創 積極擴產

廣達、緯創為迎合人工智慧（AI）伺服器強烈需求，均積極擴產。廣達表示，旗下北美新廠，除既有的美國田納西州、加州廠持續擴充...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。