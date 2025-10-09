女力展現！鴻海輪值 CEO 楊秋瑾 入選亞洲最具影響力女性
鴻海（2317）科技集團經營管理階層，再度獲外界肯定！輪值CEO楊秋瑾（Kathy Yang）入選《財富雜誌》（Fortune）「2025 亞洲最具影響力女性（Most Powerful Women Asia 2025）」百大名單，首次入榜即獲得第五名佳績。本次入選，代表其在工作上，以創新策略和領導力推動市場成長、擴大營運規模，塑造亞洲的商業版圖的努力備受肯定。
楊秋瑾今年接任輪值CEO一職，在全球最大科技製造平台服務公司，已擁有 18 年經驗，於集團內致力於塑造永續領導力，同時在全球物流、貿易合規以及全球園區營運等領域，持續展現廣泛且專業影響力。輪值CEO制度作為鴻海高階人才培育的一部分，旨在建立具備營運執行力和組織管理能力的領導人才庫。作為首位擔任此職務的女性CEO，楊秋瑾不僅提升集團的公司治理程度，並優化了相關業務與管理流程。
「我很榮幸能獲得這份認可！這份榮譽不只屬於個人，也是對鴻海同仁的肯定。在全球供應鏈劇烈變化的時代，團隊建立韌性生產能力，運用科技賦能是企業持續成長發揮影響力的關鍵。鴻海會持續運用自身優勢，為世界一流客戶提供即時的服務。我們也會投資人才，特別是下一代女性領導者，共同塑造更美好的未來。」
《財富雜誌》亞洲區執行長洪群芳表示：「2025 亞洲最具影響力女性榜單，肯定了多元性的重要—入選名單從亞洲最具權勢的董事會到文化、體育和公共生活領域，今年的獲選者正在制定亞洲的遊戲規則，並塑造這個地區的未來願景。她們共同體現了當今亞洲最具影響力女性的深度、廣度與創造力。」
《財富雜誌》在編制這份榜單時，編輯團隊嚴謹評估了公司的規模和營運狀況、產業發展趨勢、影響力、創新能力，以及推動社會影響的努力。從亞洲24個市場遴選而出，獲獎者包括在《財富雜誌》全球500強企業中，擔任全球或區域職位的28位女性，以及6位在《財富雜誌》東南亞500強企業中擔任執行長、董事長或其他高階主管職位。此外，《財富雜誌》還重點介紹了來自亞洲各地區，包括藝術、體育界的文化偶像及公職領域的12位有影響力人物。
