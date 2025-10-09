LINE GO 歡慶兩週年 推出「全台玩透透」優惠

台灣指標性的 MaaS (Mobility as a Service) 生態圈整合平台 LINE GO，日前迎來品牌兩週年慶。為感謝廣大用戶的支持並鼓勵大眾體驗旗下七大移動服務的便利與樂趣，LINE GO 特別祭出「全台玩透透」系列優惠，集結計程車、租車、機場接送，乃至新上線的共享機車等服務折扣，更搭配多重金融回饋活動，讓用戶在每趟旅程中都能享受到禮遇與加倍回饋。

LINE GO 本次的週年慶活動涵蓋了旗下主要服務，從日常通勤到長途旅行都能找到超值方案，包括即日起至 10月26日，用戶使用 LINE GO TAXI 叫車後，在等待車輛抵達的過程中，可體驗有趣的等車小遊戲。只要完成任務或成功分享給好友，即可輕鬆獲得 LINE GO 會員點數回饋，讓等車時間也能充滿趣味。

對於有租車需求的用戶，LINE GO 也推出限時優惠。即日起至 10月13日止，只要完成三趟租車服務，即可獲得新台幣 500元租車優惠券，為下次旅程輕鬆省下開銷。為慶祝「LINE GO 共享機車」服務新上線，即日起至 10月31日，用戶只要開通服務，即贈價值 298元的騎趣租車禮包；首次使用者更能額外獲得 LINE POINTS 10點（限前2,000名），鼓勵用戶體驗便捷的短程移動方式。

針對出國接送需求，LINE GO 也提供限時折扣。自 10月14日至10月31日，用戶只需完成指定的互動測驗，即可領取 150元機場接送優惠券，讓出國或返家的接送服務更加輕鬆實惠。除了服務折扣外，LINE GO 更聯手多家金融夥伴，推出加碼回饋活動，讓用戶搭配指定支付方式更加划算：

中國信託LINE Pay卡：已於九月完成登錄的卡友，在 10月於 LINE GO 刷卡消費，最高可享 LINE POINTS 5% 回饋（上限200點）。台新Richart卡：即日起至 12月31日，綁定 Richart 卡付款，最高可享 3.3% 台新Point 回饋。AFTEE先享後付：即日起至 11月10日，綁定 AFTEE 使用 LINE GO 任一服務消費，新用戶不限金額享 20% 折扣；或單筆消費滿 800元，可再折抵 150元，並加贈 100元優惠金。

LINE GO 表示，希望透過這次盛大的週年慶系列活動，讓更多用戶親身體驗多元移動服務帶來的便利與樂趣，同時享受回饋加乘的超值體驗。用戶即日起可透過 LINE 主頁的「LINE GO」入口查詢。