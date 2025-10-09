受惠AI與HPC市場擴張 漢測探針卡與清潔材料成營收主力

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
漢測今年參加SEMICON Taiwan展，吸引眾多人潮了解公司產品應用。 記者簡永祥／攝影
半導體晶圓測試解決方案大廠漢民測試，今日公布9月營收2.06億元，年增24.7%；累積前九個月營收16.09億元，年增37.6%。公司表示，成長動能來自人工智慧（AI）與高效能運算（HPC）市場持續擴張，晶片設計日益複雜、功耗與散熱挑戰加劇，帶動探針卡與清潔材料需求增長。

根據市調機構Yole Group的報告指出，全球先進封裝市場規模到2030年將上看約794億美元，2024至2030年間年複合成長率達9.5%。市場動態亦可從同業動向中獲得印證，隨著新世代AI晶片導入高電流、高頻測試規格，探針壽命與清潔週期皆面臨挑戰，促使晶圓廠加大對高可靠探針卡與清潔材料的採購力度，成為漢測營收成長的重要關鍵。

在此趨勢下，漢測專注半導體晶圓測試領域，產品策略緊扣AI與先進製程測試需求，協助客戶提升測試效能與良率。綜觀2025年前三季表現，探針卡與清潔材料持續為營收注入強勁動能，而工程服務與客製化產品亦隨著客戶測試產能擴張穩定貢獻收入。整體而言，不僅展現出該公司於晶圓測試領域的技術優勢，也反映出快速回應客戶需求的能力，鞏固其在半導體測試領域的關鍵地位。

法人表示，隨著晶片技術邁向更高階節點，測試將在半導體價值鏈中扮演更關鍵的角色，如漢測這樣掌握先進測試技術與服務能力的廠商，可望在穩健成長的市場中持續拓展版圖。

