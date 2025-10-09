黃仁勳：AI模型能力提升 推動運算需求大增

中央社／ 洛杉磯8日綜合外電報導

美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）執行長黃仁勳今天表示，隨著AI模型從回答簡單問題，進一步發展到複雜推理，今年對運算能力的需求「大幅增加」。

黃仁勳接受美國財經媒體CNBC節目Squawk Box專訪時指出：「今年，特別是過去六個月，運算需求大幅增加。」

他還說，AI推理模型使用的運算力呈指數式成長，同時需求也以相同速度攀升，「AI已變得足夠聰明，人人都想使用，我們現在同時經歷兩種指數式增長」。

黃仁勳提及，對於輝達最新一代圖形處理器（GPU）Blackwell的需求「相當高」，他認為「我們正處於新一輪建設與新工業革命的開端」。

CNBC問及美中AI競爭目前誰勝出，黃仁勳表示，現年美國在AI競賽中「並未遠遠領先」中國，中國在建設AI能源所需設施方面進展快許多，並在能源布局上領先許多。

根據CNBC，在黃仁勳發表這番談話後，輝達股價今天盤中上漲約2%，並推升那斯達克綜合指數走高。

