「物理AI」成顯學！台南打造應用機器人聚落 華碩、Sigma Robotics衝

「物理AI」（Physical AI）已成顯學！軟銀8日宣布以53.8億美元併購瑞士ABB機器人部門，台灣也正急起直追，「智慧機器人應用 SIG」8日成軍，號召近60家業者以台南為應用試驗場域，整合零組件、研發、生產、測試驗證及落地應用，包括華碩（2357）、Sigma Robotics更帶頭宣示鎖定「機器人協作」新戰場，單機機器人已不夠看。

長照中心晚間有多台迷你版AMR機器人，正默默穿梭在各病床之間，一台機器就能執行多工任務，先送便當到305號病房，再到406病房執行病人生理資訊量測工作，搭配機身的緯創無線感測器，每一個病床旁只要停留20～30秒，就能偵測病床上患者的呼吸及心律，回傳數據到護理站，兩小時能量完40床病人，大幅減輕護理師的工作量。

開發這套多機多線程（任務）的機器人系統的，是一家2025年4月才成立的新創Sigma Robotics，創辦人王兆祥指出，該系統搭配世界最小的AMR（自走車），可以適應更多特殊環境，提供高CP值方案。

而華碩則正以百人團隊打造「AI Brain」要軟硬整合進軍「機器人協作」應用，結合感知、理解、行動、協作、可信任，驅動多模態機器人如AI代理、陪伴機器人Zenbo Junior、服務型機器人、人形機器人互相合作完成任務。

華碩機器人暨智慧應用事業部總經理王恒聰指出，如同軟銀想跨入布局物理AI版圖而併購ABB機器人部門，過去華碩已投入單機機器人發展近10年，如今AI Brain的架構可統合協作虛擬機器人及類人型機器人，從前端決策到終端載具打造完整方案，他舉例，若醫院大廳出現意外事故，AI Brain能立刻偵測感知事故發生，判斷最近且最能協助的機器人是誰，呼叫該機器人前往事故地點執行任務。

他解釋，AI Brain雖是大語言模型，但協作能力，技術面必須靠從端點收集大量數據，以利做出決策。華碩已有陪伴型機器人Zenbo Junior，醫院服務機器人則預計12月在醫療展中發表，搭配AI Brain展現「協作」機器人的應用能力。

他舉例，未來醫療服務機器人可以在病人到醫院掛號開始，到病房衛教，甚至出院陪伴追蹤病況提供服務，而華碩人形機器人研發也在進行中。

AI能力快速發展，但若要能落實在日常「執行」服務，完成最終一哩路，必須搭配各型態機器人才能實現物理AI，而單一功能機器人目前更朝「多功能」機器人發展，博鈞科技也強調其機器人可以客製化多功能任務，目前在部級醫療院所市占率高達8成。

「中國服務型機器人多半是屬於單一任務機器人。」博鈞主管8日受訪指出，博鈞透過客製軟硬體，業務量正快速發展，工廠自動化及飯店場域都是主力市場。

臺南市政府對機器人發展相當積極，8日串聯產學研資源，攜手台灣智慧城市產業聯盟（TSSA）及台北市電腦商業同業公會，共同宣布「智慧機器人應用 SIG 成立」，華碩電腦、盟立自動化、達明機器人、博鈞科技、Sigma Robotics等近60家公司加入。總召集人為華碩共同執行長胡書賓，召集人為華碩機器人事業部總經理王恒聰，場域應用組召集人為和碩戴明火，零件組為信驊執行長謝誠儒及悠泰執行長謝彥鵬，產業落地組召集人為台南經發局副局長蕭富仁，驗證測試組召集人為工研院南分院技術長賴豊文。

臺南市長黃偉哲表示，臺南市政府從智慧城市角度，包括城市治理到民生應用，將提供各種實際驗證場域，供產學界做應用落地。應用部分，他認為市府應用會很快導入服務型或接待型機器人，3K工作（高污染、高風險、高勞力）也可以讓機器人做。

他特別指出，比方下水道中環境窄又高溫，如鏟子超人的工作，未來都希望機器人可以做，他也強調未來市府用的機器人期望是Made in Taiwan，應用也是Made in Taiwan。

臺南市副市長趙卿惠擔任SIG共同總召集人，她指出，工研院南院的機器人智慧應用中心將做為落地前驗證測試地，沙崙國研院設立研發基地，六甲工研院驗證基地將負責應用測試，柳營科技園區設立機器人生產基地，打造一個完整從研發、驗證到商轉的鏈帶。