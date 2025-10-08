併購大王國巨 頻頻出手

國巨（2327）近期收購動作頻頻，除了公開收購芝浦成功，還有茂達、大中等助攻，業界看好，國巨集團可望成為主動以及被動元件解決供應業者，提供客戶一次購足整合服務。

國巨官網提及，身為全球晶片電阻與鉭電容龍頭，以及全球第三大陶瓷電容（MLCC）、電感製造商，公司持續以「電子產業中的服務業」自勉，秉持著持續開發、運籌一次購足的整合性服務，提供客戶品質與成本最佳解決方案。

國巨集團董事長陳泰銘有「併購大王」之譽，近年頻頻出手，先是透過私募入股富鼎、力智，又宣布收購日商芝浦電子，3日公告達成過半門檻，正式公布累計持有約87%芝浦股權。在與芝浦周旋期間，陳泰銘也同步出手投資茂達，迅速成為茂達第一大股東。業界人士指出，這是近年來系統性布局半導體鏈重要一環，除強化集團提供完整解決方案的量能，也搶攻AI電源端的主動元件、被動元件新設計。