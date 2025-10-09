聽新聞
輝達攜馬斯克攻AI 黃仁勳證實將入股xAI

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者蕭君暉／綜合報導
輝達執行長黃仁勳證實，繼投資OpenAI千億美元之後，將入股特斯拉執行長馬斯克旗下AI新創xAI。業界看好，AI教父黃仁勳要攜手全球首富馬斯克攻AI，將帶領鴻海（2317）、緯創、英業達、仁寶與神達等供應鏈再衝一波。

黃仁勳是在接受CNBC專訪時釋出相關消息，但未揭露金額，僅透露唯一的遺憾是沒有投入更多錢，並說輝達Blackwell晶片需求極為強勁；xAI則並未回應。

彭博引述消息人士談話指出，xAI正規劃新一波募資，規模將擴大至200億美元，輝達在這筆交易中將以入股的方式投入多達20億美元。分析師認為，這個策略有助加快客戶AI投資的腳步。

彭博先前報導，xAI募資規模僅百億美元，如今可望倍增至200億美元。消息人士透露，xAI若獲得輝達這筆結合股權與債務的籌資，將用於購置輝達的圖形處理器（GPU），支持xAI在田納西州曼菲斯最大的資料中心基地「Colossus 2」。

業界分析，協助xAI建置資料中心伺服器的供應商為戴爾與美超微，隨著xAI銀彈上膛，可望加快AI伺服器建置，戴爾伺服器供應鏈包括鴻海、緯創、英業達、仁寶與神達等，有望雨露均霑。

知情人士指出，xAI的籌資規模將分為約75億美元的股權和多達125億美元的債務，並透過一個特殊目的公司（SPV）架構來運作。這個SPV將負責購買輝達的GPU，隨後由馬斯克旗下的AI新創xAI租用這些晶片，為期五年，讓華爾街投資人可在期間內回收資金。

這項獨特的交易架構，形同將債務以GPU作為擔保，而非由公司本身擔保，為科技公司尋求降低負債曝險提供了新的範本。

輝達高層先前表示，將利用自身強大的財務實力，加速產業布建AI。輝達財務長柯蕾絲9月在高盛主辦的會議上指出，輝達可能買回股票並進行策略性併購，但首要任務仍是運用現金協助其他企業更快導入AI。

