黃仁勳談甲骨文毛利微薄 要有耐心

媒體披露甲骨文（Oracle）公司出租搭載輝達晶片的伺服器事業毛利微薄，拖累甲骨文股價7日收盤大跌2.5%，並導致費半指數重挫，對此輝達執行長黃仁勳表示，投資一項新科技一開始「完全有可能沒賺錢」，甲骨文的AI雲端事業終將賺進「不可思議的利潤」，暗示投資人應保持耐心。

外媒「The Information」引用甲骨文內部文件報導指出，甲骨文上季配備輝達晶片的伺服器出租事業，營收約9億美元，毛利卻僅約1.25億美元，相當於毛利率僅14%，遠低於甲骨文整體毛利率（約70%），也不如許多非科技零售業者。報導指出，該事業過去一年來的毛利率平均約為16%，反映輝達晶片成本高昂。