黃仁勳談甲骨文毛利微薄 要有耐心

媒體披露甲骨文（Oracle）公司出租搭載輝達晶片的伺服器事業毛利微薄，拖累甲骨文股價7日收盤大跌2.5%，並導致費半指數重挫，對此輝達執行長黃仁勳表示，投資一項新科技一開始「完全有可能沒賺錢」，甲骨文的AI雲端事業終將賺進「不可思議的利潤」，暗示投資人應保持耐心。

外媒「The Information」引用甲骨文內部文件報導指出，甲骨文上季配備輝達晶片的伺服器出租事業，營收約9億美元，毛利卻僅約1.25億美元，相當於毛利率僅14%，遠低於甲骨文整體毛利率（約70%），也不如許多非科技零售業者。報導指出，該事業過去一年來的毛利率平均約為16%，反映輝達晶片成本高昂。

輝達攜馬斯克攻AI 黃仁勳證實將入股xAI

輝達執行長黃仁勳證實，繼投資OpenAI千億美元之後，將入股特斯拉執行長馬斯克旗下AI新創xAI。業界看好，AI教父黃仁...

四大代工廠衝出最旺9月 緯穎、英業達也有好表現

代工廠廣達、緯創、緯穎、英業達昨（8）日公布9月營收，分別為1,841.09億元、2,034.36億元、863.16億元...

光通訊大追單 台鏈進補

輝達砸上百億美元大錢揪OpenAI、xAI等大咖衝刺AI，帶動旗下AI晶片出貨量催速，對光通訊需求同步激增，傳出輝達為此...

龔明鑫：台積電在台有「三最」 掛保證與美談判會比晶片五五分好

台積電赴美投資，經濟部長龔明鑫昨（8）日表示，企業立足台灣、布局全球、行銷全世界，台積電母公司仍在台灣，最先進製程、最大...

廣達、緯創 積極擴產

廣達、緯創為迎合人工智慧（AI）伺服器強烈需求，均積極擴產。廣達表示，旗下北美新廠，除既有的美國田納西州、加州廠持續擴充...

