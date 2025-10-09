光通訊堪稱「救世主」.確保資料暢行

輝達執行長黃仁勳高度看好光通訊後市，先前已公開喊話：「光（光通訊）進銅（傳統銅線傳輸）退」將是未來大趨勢。業界分析，傳統銅線傳輸在AI世代遭遇瓶頸，光通訊堪稱「救世主」，如同人體打通血管一般，確保血液（資料）在各個器官（資料中心）之間能夠暢行無阻，是黃仁勳看好的主因。

業界分析，傳統銅線傳輸透過電訊號來傳輸資料，具有低延遲與高頻寬、單位訊號低成本特性，在資料量不大以及傳輸距離短的應用場景下，可說是最佳解決方案。然而，隨著AI運算興起，每秒傳輸的資料開始以驚人的速度成長，傳統靠銅線作為電訊號傳輸的弊病就開始逐漸浮現。

最關鍵是訊號衰減的程度逐漸提高，尤其是在中遠距離傳輸上，電在銅線中傳遞時本來就會有所耗損，隨著距離的拉長，耗損就會逐漸放大，這就意味著有愈來愈的資料缺失，而AI運算靠的是大量數據的堆疊來得出最佳答案，一旦在運算前就已經缺失了部分資料，如何能保證運算出的結果是正確的回答？

此時，光通訊就有如救世主一般出現，因為光在傳輸的過程中，幾乎不會出現訊號衰減狀況，能夠完整將所有資料從一座資料中心傳遞至另外一座資料中心，如此一來，才能實現資料中心之間的串聯，AI伺服器叢集才有可能被實現。光通訊廠在其中扮演的角色，便是要保證資料在傳遞的過程中不會有所損失。