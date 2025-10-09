黃仁勳透露：入股OpenAI 建立直接合作關係

輝達執行長黃仁勳7日受訪時，針對輝達與OpenAI的合作協議表示，這是打破過往透過雲端服務商間接供貨的模式，首次建立「直接合作關係」。

黃仁勳接受CNBC訪問時表示，輝達與OpenAI的合作是「OpenAI第一次直接向我們採購」，「通常…一家雲端服務供應商會向我們購買（晶片），再租給他們，因此這是一起直接合作案」。

輝達9月宣布，將投資1,000億美元入股OpenAI，協助OpenAI購買輝達晶片，並且在美國建設AI資料中心。

OpenAI計劃建置容量10GW（10億瓦）的次世代資料中心，預估需要400萬至500萬組輝達繪圖處理器（GPU）。

黃仁勳說，與OpenAI的合作案，是「疊加」在先前與甲骨文（Oracle）、CoreWeave等夥伴的合作之上，「我們將協助他們建置自主運營的AI基礎設施，為未來五年做準備，他們最終將建立自有雲端服務體系」。

不過，輝達這種「投資又供貨」的策略，引發市場高度關注可能形成循環依賴。分析師指出，這種結合直接投資與硬體採購的模式，可能加深雙方依存，形成封閉循環。

另一方面，在美國將對每份新的H-1B簽證申請收取10萬美元費用後，黃仁勳發布內部訊息表示，輝達將繼續為員工簽證進行擔保，並且負擔所有相關費用，以安撫員工。