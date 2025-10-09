聽新聞
0:00 / 0:00

黃仁勳透露：入股OpenAI 建立直接合作關係

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
輝達執行長黃仁勳。聯合報系資料照
輝達執行長黃仁勳。聯合報系資料照

輝達執行長黃仁勳7日受訪時，針對輝達與OpenAI的合作協議表示，這是打破過往透過雲端服務商間接供貨的模式，首次建立「直接合作關係」。

黃仁勳接受CNBC訪問時表示，輝達與OpenAI的合作是「OpenAI第一次直接向我們採購」，「通常…一家雲端服務供應商會向我們購買（晶片），再租給他們，因此這是一起直接合作案」。

輝達9月宣布，將投資1,000億美元入股OpenAI，協助OpenAI購買輝達晶片，並且在美國建設AI資料中心。

OpenAI計劃建置容量10GW（10億瓦）的次世代資料中心，預估需要400萬至500萬組輝達繪圖處理器（GPU）。

黃仁勳說，與OpenAI的合作案，是「疊加」在先前與甲骨文（Oracle）、CoreWeave等夥伴的合作之上，「我們將協助他們建置自主運營的AI基礎設施，為未來五年做準備，他們最終將建立自有雲端服務體系」。

不過，輝達這種「投資又供貨」的策略，引發市場高度關注可能形成循環依賴。分析師指出，這種結合直接投資與硬體採購的模式，可能加深雙方依存，形成封閉循環。

另一方面，在美國將對每份新的H-1B簽證申請收取10萬美元費用後，黃仁勳發布內部訊息表示，輝達將繼續為員工簽證進行擔保，並且負擔所有相關費用，以安撫員工。

AI 輝達 雲端服務 黃仁勳

延伸閱讀

輝達進駐北士科增變數 洪健益喊話備援計畫：真的要「謝謝再聯絡」？

謝金河：AI正在重塑世界與產業版圖

AI教主黃仁勳：OpenAI一兆神預言

被爆毛利僅14％！黃仁勳親上火線：甲骨文AI雲「長線很賺錢」

相關新聞

輝達攜馬斯克攻AI 黃仁勳證實將入股xAI

輝達執行長黃仁勳證實，繼投資OpenAI千億美元之後，將入股特斯拉執行長馬斯克旗下AI新創xAI。業界看好，AI教父黃仁...

四大代工廠衝出最旺9月 緯穎、英業達也有好表現

代工廠廣達、緯創、緯穎、英業達昨（8）日公布9月營收，分別為1,841.09億元、2,034.36億元、863.16億元...

光通訊大追單 台鏈進補

輝達砸上百億美元大錢揪OpenAI、xAI等大咖衝刺AI，帶動旗下AI晶片出貨量催速，對光通訊需求同步激增，傳出輝達為此...

龔明鑫：台積電在台有「三最」 掛保證與美談判會比晶片五五分好

台積電赴美投資，經濟部長龔明鑫昨（8）日表示，企業立足台灣、布局全球、行銷全世界，台積電母公司仍在台灣，最先進製程、最大...

黃仁勳談甲骨文毛利微薄 要有耐心

媒體披露甲骨文（Oracle）公司出租搭載輝達晶片的伺服器事業毛利微薄，拖累甲骨文股價7日收盤大跌2.5%，並導致費半指...

廣達、緯創 積極擴產

廣達、緯創為迎合人工智慧（AI）伺服器強烈需求，均積極擴產。廣達表示，旗下北美新廠，除既有的美國田納西州、加州廠持續擴充...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。