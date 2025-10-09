聽新聞
0:00 / 0:00

光通訊大追單 台鏈進補

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北報導
輝達砸上百億美元大錢揪OpenAI、xAI等大咖衝刺AI，帶動旗下AI晶片出貨量催速，對光通訊需求同步激增。聯合報系資料照
輝達砸上百億美元大錢揪OpenAI、xAI等大咖衝刺AI，帶動旗下AI晶片出貨量催速，對光通訊需求同步激增。聯合報系資料照

輝達砸上百億美元大錢揪OpenAI、xAI等大咖衝刺AI，帶動旗下AI晶片出貨量催速，對光通訊需求同步激增，傳出輝達為此大舉追加2026年800G光通訊模組訂單量，增幅高達35%，聯鈞（3450）、聯亞、波若威、華星光等台灣光通訊指標廠同步迎來大單。

台灣光通訊業者向來不評論單一客戶與訂單動態。不過，輝達執行長黃仁勳高度看好光通訊後市，先前已公開喊話：「光（光通訊）進銅（傳統銅線傳輸）退」將是未來大趨勢，因為在資料爆炸的時代，銅傳輸將會遇到愈來愈多限制，只能藉由光通訊來解決。

黃仁勳並於今年台北國際電腦展期間，親自帶了輝達Spectrum-X與Quantum-X等兩大矽光子網路交換器產品來台，大秀輝達在相關領域量能。

業界分析，隨著輝達GB200、GB300逐步放量，以及明年Rubin平台接棒，資料傳輸愈來愈快下，輝達對光通訊需求激增。尤其近期輝達砸下鉅資與OpenAI等重量級大廠合作，甲骨文等大咖積極租賃算力，伴隨各大雲端服務供應商（CSP）持續擴大資本支出，為輝達AI晶片出貨催速，引爆新一波光通訊需求，輝達因而追加明年光通訊模組訂單量。

消息人士透露，這次輝達追加明年800G光通訊模組訂單量，增幅高達35%，考量成本與供應鏈多元，當中近六成由大陸光通訊兩大巨頭中際旭創和新易盛拿下，台廠包括聯亞、華星光都是相關陸企合作廠商，同步喜迎大單，其中，聯亞負責磊晶，再交由華星光進行切割，最後交付給中際旭創進行後續的組裝出貨。

聯亞今年以來已明顯感受資料中心相關應用出貨強勁動能，前三季營收1.56億元，年增69.7%。公司表示，看好資料中心傳送需求大增，推升光收發模組需求持續強勁，連動整個光通訊產業需求旺盛。

法人指出，目前台灣光通訊業者800G產品已開始批量交貨，將是今、明年主要成長重心，更先進的1.6T產品則將會在明年逐漸開始放量，接棒挹注營運。

陸系業者搶占商機帶旺台鏈之際，Coherent、Lumentum、博通等美系光通訊大廠同樣扮演要角，分食輝達此次追單量逾四成份額。

其中，Coherent已公開表態，今、明年400G及800G產品將持續成長，1.6T產品則會在本季開始出貨，明年開始顯著貢獻，磨刀霍霍迎接輝達大單。

台廠當中，聯鈞是Coherent的主要代工夥伴，將隨著客戶搶搭輝達追單商機。

法人看好，聯鈞下半年隨著客戶恢復拉貨動能，全年獲利預估可逾6元，明年隨著產能持續擴張，加上子公司源傑產品推動進度順利，800G光收發模組將逐步出貨，並挹注獲利。

此外，眾達、波若威也是美系廠商的合作夥伴，波若威更是登上了輝達GTC大會的背板，成為黃仁勳欽點供應鏈之一，同步沾光。

光通訊 輝達 AI

延伸閱讀

輝達亞太總部進駐北士科卡關 陳其邁：高雄將拿出更優惠條件爭取

謝金河：AI正在重塑世界與產業版圖

AI教主黃仁勳：OpenAI一兆神預言

被爆毛利僅14％！黃仁勳親上火線：甲骨文AI雲「長線很賺錢」

相關新聞

輝達攜馬斯克攻AI 黃仁勳證實將入股xAI

輝達執行長黃仁勳證實，繼投資OpenAI千億美元之後，將入股特斯拉執行長馬斯克旗下AI新創xAI。業界看好，AI教父黃仁...

四大代工廠衝出最旺9月 緯穎、英業達也有好表現

代工廠廣達、緯創、緯穎、英業達昨（8）日公布9月營收，分別為1,841.09億元、2,034.36億元、863.16億元...

光通訊大追單 台鏈進補

輝達砸上百億美元大錢揪OpenAI、xAI等大咖衝刺AI，帶動旗下AI晶片出貨量催速，對光通訊需求同步激增，傳出輝達為此...

龔明鑫：台積電在台有「三最」 掛保證與美談判會比晶片五五分好

台積電赴美投資，經濟部長龔明鑫昨（8）日表示，企業立足台灣、布局全球、行銷全世界，台積電母公司仍在台灣，最先進製程、最大...

黃仁勳談甲骨文毛利微薄 要有耐心

媒體披露甲骨文（Oracle）公司出租搭載輝達晶片的伺服器事業毛利微薄，拖累甲骨文股價7日收盤大跌2.5%，並導致費半指...

廣達、緯創 積極擴產

廣達、緯創為迎合人工智慧（AI）伺服器強烈需求，均積極擴產。廣達表示，旗下北美新廠，除既有的美國田納西州、加州廠持續擴充...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。