光通訊大追單 台鏈進補

輝達砸上百億美元大錢揪OpenAI、xAI等大咖衝刺AI，帶動旗下AI晶片出貨量催速，對光通訊需求同步激增，傳出輝達為此大舉追加2026年800G光通訊模組訂單量，增幅高達35%，聯鈞（3450）、聯亞、波若威、華星光等台灣光通訊指標廠同步迎來大單。

台灣光通訊業者向來不評論單一客戶與訂單動態。不過，輝達執行長黃仁勳高度看好光通訊後市，先前已公開喊話：「光（光通訊）進銅（傳統銅線傳輸）退」將是未來大趨勢，因為在資料爆炸的時代，銅傳輸將會遇到愈來愈多限制，只能藉由光通訊來解決。

黃仁勳並於今年台北國際電腦展期間，親自帶了輝達Spectrum-X與Quantum-X等兩大矽光子網路交換器產品來台，大秀輝達在相關領域量能。

業界分析，隨著輝達GB200、GB300逐步放量，以及明年Rubin平台接棒，資料傳輸愈來愈快下，輝達對光通訊需求激增。尤其近期輝達砸下鉅資與OpenAI等重量級大廠合作，甲骨文等大咖積極租賃算力，伴隨各大雲端服務供應商（CSP）持續擴大資本支出，為輝達AI晶片出貨催速，引爆新一波光通訊需求，輝達因而追加明年光通訊模組訂單量。

消息人士透露，這次輝達追加明年800G光通訊模組訂單量，增幅高達35%，考量成本與供應鏈多元，當中近六成由大陸光通訊兩大巨頭中際旭創和新易盛拿下，台廠包括聯亞、華星光都是相關陸企合作廠商，同步喜迎大單，其中，聯亞負責磊晶，再交由華星光進行切割，最後交付給中際旭創進行後續的組裝出貨。

聯亞今年以來已明顯感受資料中心相關應用出貨強勁動能，前三季營收1.56億元，年增69.7%。公司表示，看好資料中心傳送需求大增，推升光收發模組需求持續強勁，連動整個光通訊產業需求旺盛。

法人指出，目前台灣光通訊業者800G產品已開始批量交貨，將是今、明年主要成長重心，更先進的1.6T產品則將會在明年逐漸開始放量，接棒挹注營運。

陸系業者搶占商機帶旺台鏈之際，Coherent、Lumentum、博通等美系光通訊大廠同樣扮演要角，分食輝達此次追單量逾四成份額。

其中，Coherent已公開表態，今、明年400G及800G產品將持續成長，1.6T產品則會在本季開始出貨，明年開始顯著貢獻，磨刀霍霍迎接輝達大單。

台廠當中，聯鈞是Coherent的主要代工夥伴，將隨著客戶搶搭輝達追單商機。

法人看好，聯鈞下半年隨著客戶恢復拉貨動能，全年獲利預估可逾6元，明年隨著產能持續擴張，加上子公司源傑產品推動進度順利，800G光收發模組將逐步出貨，並挹注獲利。

此外，眾達、波若威也是美系廠商的合作夥伴，波若威更是登上了輝達GTC大會的背板，成為黃仁勳欽點供應鏈之一，同步沾光。