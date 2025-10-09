戴爾推新產品 扳回PC市占

戴爾（DELL）近年在AI伺服器市場突飛猛進，PC業務在聯想、惠普（HP）強勢競爭下表現相對失色，不過戴爾近年積極與AI晶片霸主輝達（NVIDIA）合作，企圖在PC業務扳回一城，公司也宣告將推出新產品重振消費性PC業務。

戴爾目前為全球第三大PC廠，次於聯想、惠普，戴爾長年經營商用市場，消費端也有電競品牌Alienware，但隨著近年AI伺服器需求大增，戴爾將營運重心轉往AI伺服器業務，導致PC業務表現相形失色。

戴爾在疫情後市占率遭惠普與聯想侵蝕，尤其在中低階產品策略失誤。戴爾營運長克拉克（Jeff Clarke）指出，公司必須在教育市場與新興市場國家更加積極，並將推出新產品重振消費性PC業務。

戴爾同樣看好微軟即將停止支援Windows 10，將推動一波換機潮。隨著戴爾宣示將奪回PC市占率，法人看好，相關PC組裝廠緯創（3231）、英業達、仁寶有望受惠。