聽新聞
0:00 / 0:00
戴爾推新產品 扳回PC市占
戴爾（DELL）近年在AI伺服器市場突飛猛進，PC業務在聯想、惠普（HP）強勢競爭下表現相對失色，不過戴爾近年積極與AI晶片霸主輝達（NVIDIA）合作，企圖在PC業務扳回一城，公司也宣告將推出新產品重振消費性PC業務。
戴爾目前為全球第三大PC廠，次於聯想、惠普，戴爾長年經營商用市場，消費端也有電競品牌Alienware，但隨著近年AI伺服器需求大增，戴爾將營運重心轉往AI伺服器業務，導致PC業務表現相形失色。
戴爾在疫情後市占率遭惠普與聯想侵蝕，尤其在中低階產品策略失誤。戴爾營運長克拉克（Jeff Clarke）指出，公司必須在教育市場與新興市場國家更加積極，並將推出新產品重振消費性PC業務。
戴爾同樣看好微軟即將停止支援Windows 10，將推動一波換機潮。隨著戴爾宣示將奪回PC市占率，法人看好，相關PC組裝廠緯創（3231）、英業達、仁寶有望受惠。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言